Драка за громкость: Spotify против Apple в битве за соблюдение европейских стандартов

Spotify обвиняет Apple в нарушении европейских правил

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Spotify выразила серьезные опасения по поводу возможного нарушения европейских норм со стороны Apple, после того как последняя внесла изменения, затронувшие пользователей приложения Spotify для iOS.

Фото: flickr.com by Brandon Daniel, CC BY-SA 2.0

Конкретно, Apple отказалась от технологии, которая позволяла пользователям Spotify регулировать громкость подключенных устройств с помощью физических кнопок на iPhone.

Spotify обвиняет Apple в нарушении европейских законов, в частности Закона о цифровых рынках (DMA), который требует обеспечения совместимости между крупными технологическими компаниями и сторонними сервисами.

Согласно статье 6(7) DMA, такие компании, как Apple, обязаны предоставлять равный доступ к своим аппаратным и программным функциям, обеспечивая сторонним сервисам те же возможности, что и собственным продуктам компании.

Уточнения

Spotify (рус. Спотифа́й) — музыкальный стриминговый сервис, позволяющий прослушивать музыкальные композиции, аудиокниги и подкасты. Доступен в виде веб-сайта, приложений для всех основных операционных систем, смартфонов, смарт-устройств и медиасистем автомобилей.



Apple ( МФА: [ˈæp(ə)l], «Эпл») — американская корпорация, разработчик персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения и цифрового контента. Штаб-квартира расположена в Купертино, штат Калифорния



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