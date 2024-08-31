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Недооценён: cколько действительно должен стоить рубль

Рубль снова недооценён
0:51
Экономика

В конце лета рубль вновь оказался одной из самых недооцененных валют. По расчетам РИА Новости, курс рубля должен быть около 27 рублей за доллар, что в 3,4 раза ниже текущего уровня.

Рубль снова недооценён
Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Анализ на основе цен на бургер, картошку фри и колу показал, что рубль значительно недооценен по сравнению с долларом.

Примерно год назад рубль был также недооценен, но в меньшей степени — в 3 раза. Недооцененность рубля обусловлена различными факторами, включая торговый баланс, денежную массу, геополитические риски и инфраструктурные проблемы.

В других странах, таких как Индонезия и Филиппины, курс также значительно отличается от уровня, рассчитанного по паритету покупательной способности. 

Уточнения

Рубль — название современных валют России (российский рубль), Белоруссии (белорусский рубль), а также непризнанного государства Приднестровская Молдавская Республика (приднестровский рубль).

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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