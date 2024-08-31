Финансовый мастер-класс: эксперт рассказала, как управлять своим бюджетом

Как оптимизировать расходы и доходы

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финансовый консультант сервиса "Пакет" от Х5 Ольга Матвеева подчеркнула важность оценки бюджета и анализа ключевых статей расходов и доходов для создания эффективного финансового плана.

Фото: Freepik by rawpixel.com, PDM

Матвеева объяснила, что для формирования надежной финансовой подушки безопасности необходимо тщательно рассмотреть, сколько средств уходит на ежемесячные покупки и сколько вы зарабатываете.

Она рекомендовала проанализировать, куда уходят деньги, как можно уменьшить расходы и от чего можно отказаться без ущерба для комфортной жизни, пишет RT.

"Введите в привычку экономить на сезонных тратах. Покупайте товары не в сезон ажиотажного спроса, а в периоды, когда они перестают пользоваться популярностью".

Уточнения

Эконо́мия (др -греч. oikonomia — управление хозяйством) — многозначный термин:



Экономия — способ ведения хозяйства по принципу бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.