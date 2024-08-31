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Пенсионный рецепт: как домохозяйки могут получать пенсию

Как домохозяйки могут обеспечить себе пенсию
0:51
Экономика

Домохозяйки имеют возможность самостоятельно накапливать будущую пенсию через Социальный фонд России, как пояснил юрист Иван Соловьёв в интервью порталу "Финансы Mail".

Как домохозяйки могут обеспечить себе пенсию
Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

Соловьёв отметил, что граждане, не имеющие достаточного трудового стажа, могут рассчитывать на получение социальной пенсии. В 2024 году размер таких ежемесячных выплат составит 7689,83 рубля.

Кроме того, он указал, что будущее пенсионное обеспечение можно сформировать, регулярно внося взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование.

Юрист подчеркнул, что более высокие суммы взносов способствуют накоплению большего количества пенсионных коэффициентов и стажа.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

Фонд пенсио́нного и социа́льного страхова́ния Росси́йской Федера́ции (сокращённо: Социа́льный фонд Росси́и, СФР) — один из государственных внебюджетных фондов. Создан федеральным законом от 14.07.2022 № 236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации» путём реорганизации Пенсионного фонда Российской Федерации с одновременным присоединением к нему Фонда социального страхования Российской Федерации.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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