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Россия увеличивает экспорт нефтепродуктов в Индию и обходит конкурентов

Россия становится главным поставщиком нефтепродуктов в Индию
1:17
Экономика

В июне 2024 года Россия значительно увеличила экспорт нефтепродуктов в Индию, подняв поставки в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Россия становится главным поставщиком нефтепродуктов в Индию
Фото: commons.wikimedia.org by Quartl, CC BY-SA 3.0

Общая стоимость экспорта составила 240 миллионов долларов, согласно данным индийской статистики, на которые ссылается РИА Новости.

Россия заняла лидирующую позицию среди поставщиков нефтепродуктов в Индию, обеспечив 28,6% от общего объема импорта. В тройку крупнейших экспортеров также вошли ОАЭ с поставками на сумму 181,4 миллиона долларов (21,6%) и Южная Корея с экспортом на 128,5 миллиона долларов (15,3%).

Кроме того, нефтепродукты РФ были поставлены в Ирак на сумму 67 миллионов долларов (7,9%), в Кувейт — на 47 миллионов долларов (5,6%), в Сингапур — на 40 миллионов долларов (4,7%) и в Саудовскую Аравию — на 37 миллионов долларов (4,6%).

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений — также нефть всегда содержит в качестве примеси небольшое количество воды и неорганических веществ, наиболее нежелательны из них соединения серы, галогенов и ванадия.

И́ндия (хинди भारत, англ. India), официальное название — Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — независимое государство в Южной Азии. Население на начало 2023 года составило 1,41 миллиарда человек, территория — 3 287 263 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной Южной Азии. З

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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