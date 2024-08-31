Кофе на вес золота: засуха в Бразилии сильно ударит по ценам

Цены на кофе сорта арабика могут значительно вырасти. Причиной тому стала засуха в Бразилии, которая оказалась самой сильной за последние 43 года, сообщает Bloomberg.
Мировые цены на кофе могут увеличиться из-за масштабной засухи в Бразилии. С мая по август несколько ключевых сельскохозяйственных регионов страны столкнулись с самой сухой погодой с 1981 года, как показывают данные Национального центра мониторинга и заблаговременных предупреждений стихийных бедствий (CEMADEN).
Директор компании RR Consultoria Rural Реджис Рикко отметил, что это одна из самых серьёзных засух в истории производства кофе.
Прогнозы указывают на то, что в ближайшие две недели дожди не ожидаются, что особенно критично, так как это период цветения кофейных деревьев.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
Брази́лия (порт. Brasil МФА: ), официально — Федерати́вная Респу́блика Брази́лия или Федерати́вная Респу́блика Брази́лии (порт. República Federativa do Brasil МФА: ) — суверенное государство в Южной Америке.
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