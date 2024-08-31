Стоит ли оформлять ипотеку с возможностью снижения ставки: эксперты оценили все плюсы и минусы

Ипотека с опцией снижения ставки выгодна только при замедлении инфляции

3:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российские банки на фоне повышения ключевой ставки стали предлагать новую разновидность ипотеки, чтобы стимулировать спрос на покупку жилья. Теперь можно оформить ипотечный кредит с гарантированным снижением ставки вслед за ключевой ставкой Банка России. Эксперты рассказали "РГ", почему к таким предложениям нужно относиться с осторожностью.

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Опцию бесплатного снижения ставки по кредиту банки начали с августа включать в ипотечные договоры на жильё в новостройках и вторичку. Воспользоваться ею можно только один раз за всё время действия договора.

По мнению экспертов, новый вид ипотеки выгоден только в том случае, если инфляция в России в ближайшее время ощутимо замедлится и ключевая ставка начнёт снижаться. Но уверенности в этом сейчас нет. Если же инфляция будет оставаться высокой, а вместе с ней и ключевая ставка, выплачивать ипотеку станет затруднительно.

Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве РФ, профессор Александр Цыганов отмечает, что ипотека с возможностью снижения ставки подойдёт тем, кто твёрдо решил оформить кредит на рыночных условиях.

"По сути это ипотека с отчасти плавающей ставкой, но только двигаться она может исключительно вниз. Это и делает такое предложение интересным. Если бы банки стали предлагать обычную ипотеку с плавающей ставкой, то это было бы слишком рискованно для покупателей жилья. Ведь мы точно не знаем, куда двинется ключевая ставка ЦБ дальше. А так банк берет на себя обязательства рефинансировать кредит без затрат и волокиты для своих клиентов, что называется, по первому требованию. Им остается только исправно платить и ждать решений Центробанка", — рассказал он.

Профессор напомнил, что в истории были случаи, когда ключевая ставка снижалась, и заёмщики рефинансировали ипотеку на выгодных условиях, но каждый раз это требовало огромных затрат времени и сил, чтобы договориться с банком. Нередко кредитные организации просто отказывали в рефинансировании.

Независимый финансовый аналитик Сергей Скатов рассказал, что новый вид ипотеки был бы намного привлекательнее, если бы ставка по кредиту снижалась вслед за ключевой не один раз, а несколько.

По сути, всё новшество такой ипотеки заключается в возможности лёгкого рефинансирования в банке, предоставившем кредит, добавил эксперт. При обычной ипотеке сделать это почти нереально, отметил он.

Директор консультационного центра "ДОМ.РФ" Михаил Ковалев напомнил россиянам о необходимости внимательно читать условия договора. Все гарантии должны быть прописаны в официальном документе, а не рекламном проспекте, подчеркнул он.

"Все истории с плавающими ставками вызывают большую настороженность у Центробанка как раз потому, что банки не склонны устраивать аттракционы невиданной щедрости для заемщиков. Проще говоря, если банк соглашается на изменение ставки, то будет стремиться к тому, чтобы это было выгодно в первую очередь самому банку, и только потом — клиенту", — рассказал он.

Ковалев отметил, что отказ в рефинансировании происходит не всегда по прихоти банка. Гарантия минимум одного снижения ставки по ипотеке, без подводных камней, для заемщика "выглядит неплохо", подытожил он.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества. Как любой иной залог, ипотека является способом обеспечения исполнения обязательств.



Ключевая ставка Банка России (англ lang="en">The key rate of the Bank of Russia) — основной инструмент денежно-кредитной политики, проводимой Банком России.



Вы́года:



польза, полезность (в широком смысле);

некая прибыль материальная (финансовая польза);

топоним.