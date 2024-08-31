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Стоит ли оформлять ипотеку с возможностью снижения ставки: эксперты оценили все плюсы и минусы

Ипотека с опцией снижения ставки выгодна только при замедлении инфляции
3:39
Экономика

Российские банки на фоне повышения ключевой ставки стали предлагать новую разновидность ипотеки, чтобы стимулировать спрос на покупку жилья. Теперь можно оформить ипотечный кредит с гарантированным снижением ставки вслед за ключевой ставкой Банка России. Эксперты рассказали "РГ", почему к таким предложениям нужно относиться с осторожностью.

Ипотека с опцией снижения ставки выгодна только при замедлении инфляции
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Опцию бесплатного снижения ставки по кредиту банки начали с августа включать в ипотечные договоры на жильё в новостройках и вторичку. Воспользоваться ею можно только один раз за всё время действия договора.

По мнению экспертов, новый вид ипотеки выгоден только в том случае, если инфляция в России в ближайшее время ощутимо замедлится и ключевая ставка начнёт снижаться. Но уверенности в этом сейчас нет. Если же инфляция будет оставаться высокой, а вместе с ней и ключевая ставка, выплачивать ипотеку станет затруднительно.

Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве РФ, профессор Александр Цыганов отмечает, что ипотека с возможностью снижения ставки подойдёт тем, кто твёрдо решил оформить кредит на рыночных условиях.

"По сути это ипотека с отчасти плавающей ставкой, но только двигаться она может исключительно вниз. Это и делает такое предложение интересным. Если бы банки стали предлагать обычную ипотеку с плавающей ставкой, то это было бы слишком рискованно для покупателей жилья. Ведь мы точно не знаем, куда двинется ключевая ставка ЦБ дальше. А так банк берет на себя обязательства рефинансировать кредит без затрат и волокиты для своих клиентов, что называется, по первому требованию. Им остается только исправно платить и ждать решений Центробанка", — рассказал он.

Профессор напомнил, что в истории были случаи, когда ключевая ставка снижалась, и заёмщики рефинансировали ипотеку на выгодных условиях, но каждый раз это требовало огромных затрат времени и сил, чтобы договориться с банком. Нередко кредитные организации просто отказывали в рефинансировании.

Независимый финансовый аналитик Сергей Скатов рассказал, что новый вид ипотеки был бы намного привлекательнее, если бы ставка по кредиту снижалась вслед за ключевой не один раз, а несколько.

По сути, всё новшество такой ипотеки заключается в возможности лёгкого рефинансирования в банке, предоставившем кредит, добавил эксперт. При обычной ипотеке сделать это почти нереально, отметил он.

Директор консультационного центра "ДОМ.РФ" Михаил Ковалев напомнил россиянам о необходимости внимательно читать условия договора. Все гарантии должны быть прописаны в официальном документе, а не рекламном проспекте, подчеркнул он.

"Все истории с плавающими ставками вызывают большую настороженность у Центробанка как раз потому, что банки не склонны устраивать аттракционы невиданной щедрости для заемщиков. Проще говоря, если банк соглашается на изменение ставки, то будет стремиться к тому, чтобы это было выгодно в первую очередь самому банку, и только потом — клиенту", — рассказал он.

Ковалев отметил, что отказ в рефинансировании происходит не всегда по прихоти банка. Гарантия минимум одного снижения ставки по ипотеке, без подводных камней, для заемщика "выглядит неплохо", подытожил он.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества. Как любой иной залог, ипотека является способом обеспечения исполнения обязательств.

Ключевая ставка Банка России (англ   lang="en">The key rate of the Bank of Russia) — основной инструмент денежно-кредитной политики, проводимой Банком России.

Вы́года:

  • польза, полезность (в широком смысле);
  • некая прибыль материальная (финансовая польза);
  • топоним.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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