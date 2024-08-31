Кредитный цикл под контролем: ЦБ РФ защитит экономику от кризисов

ЦБ РФ анонсировал новые требования к капиталу банков с 2025 года

Банк России принял решение ввести с 1 июля 2025 года положительное значение антициклической надбавки в размере 0,25% от активов, взвешенных по риску.

Фото: wikimedia.org by ИринаЯ, CC BY-SA 4.0

Это стало важным шагом в макропруденциальном регулировании, направленным на повышение устойчивости банковского сектора к возможным шокам и ограничение их влияния на кредитование экономики. Введение надбавки объясняется тем, что в последние годы наблюдается ускоренный рост кредитования, что сопровождается снижением показателей достаточности капитала банков. Регулятор стремится предотвратить риски, связанные с этим явлением, и усилить капитал банковского сектора для противодействия возможным экономическим кризисам, сообщают "Ведомости".

Антициклическая надбавка — это механизм, который ЦБ использует в периоды ускоренного роста кредитования. Она позволяет банкам накапливать дополнительные резервы, чтобы в случае кризиса не возникли проблемы с кредитованием. В настоящее время, несмотря на высокие темпы кредитования и рост обязательств компаний и населения перед банками, большинство банков соблюдают нормативы достаточности капитала. Это говорит о том, что введение надбавки не окажет значительного влияния на их способность кредитовать экономику.

Однако эксперты предупреждают, что чрезмерное сдерживание кредитования может привести к дисбалансам в экономике. Например, рост стоимости фондирования и усиление требований к капиталу могут негативно сказаться на доступности финансирования для малого и среднего бизнеса, а также для граждан. Тем не менее, Банк России исходит из того, что в долгосрочной перспективе значение антициклической надбавки должно достичь 1% от активов, взвешенных по риску, что обеспечит дополнительную устойчивость банковского сектора.

Уточнения

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем. Фактически, кредит является юридическим оформлением экономического обязательства.



Капита́л (от лат. capitalis «главный, основной», от корня caput — «голова, единица, штука», в значении счета скота по головам ) — это широкий термин, который включает в себя физический капитал (капитальные блага - здания, оборудование, программное обеспечение, запасы), финансовый капитал (деньги), человеческий капитал (образование, обучение, интеллект, навыки, здоровье).



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