Российский пловец завоевал на Паралимпиаде в Париже первую золотую медаль для России

Пловец Андрей Калина выиграл первую золотую медаль для России на Паралимпиаде в Париже

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

На летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже российский пловец Андрей Калина показал выдающийся результат, завоевав золотую медаль на дистанции 100 метров брассом в категории SB8 среди спортсменов с ПОДА (поражение опорно-двигательного аппарата), сообщает РИА Новости Спорт.

Фото: commons.wikimedia.org by Isiwal, CC BY-SA 4.0

Его время составило 1 минуту 9,02 секунды. Это первое золото для России на этих играх.

Второе место занял китаец Ян Гуанлун с результатом 1.09,83, а третьим финишировал колумбиец Карлос Серрано Сарате, преодолев дистанцию за 1.10,55. В четверку лидеров также вошел еще один представитель России — Даниил Смирнов, показавший время 1.11,59.

Андрею Калине на данный момент 37 лет, он родился в Славянске. До 2013 года выступал за Украину, а с 2015 года представляет Россию. Он уже семикратный паралимпийский чемпион и удостоен ордена Дружбы в 2021 году.

На данный момент в копилке сборной России стало девять медалей: одно золото, три серебра и пять бронзовых наград.



Уточнения

Паралимпи́йские и́гры (параолимпи́йские игры) — международные спортивные соревнования для людей с инвалидностью. Традиционно проводятся после Олимпийских игр, а начиная с летних Паралимпийских игр 1988 года — на тех же спортивных объектах; в 2001 году эта практика закреплена соглашением между МОК и Международным паралимпийским комитетом (МПК). Летние Паралимпийские игры проводятся с 1960 года, а зимние Паралимпийские игры — с 1976 года.





Чемпио́н (англ champion из лат. campio) — спортсмен или спортивная команда, ставшие победителем в каком-либо соревновании, обычно спортивном. В некоторых видах спорта высочайшее звание — чемпион мира. Олимпийский чемпион — спортсмен или команда, победившие в турнире Олимпийских игр.



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