Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не исключает возможности комментирования соревнований

Двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева в беседе с РИА Новости не исключила, что будет комментировать соревнования по фигурному катанию в предстоящем сезоне.
"Конечно, буду следить, это же мой вид спорта. Я от него никуда не денусь и не хочу деваться. Я обожаю комментировать и думаю, что разговоры по этому поводу мне ещё предстоят. Всё-таки это ближе к концу осени — началу зимы, и приглашают комментировать уже ближе к дате, поэтому сейчас не могу ничего сказать", — рассказала фигуристка.
Напомним, что свой первый опыт работы комментатором Медведева получила на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию, который проходил в Польше в 2021 году.
Гран-при́ (фр. grand prix — главный приз, или большой приз) — высшая награда (выше первого места), премия в конкурсе или соревновании.
Олимпи́йские и́гры (греч. Ολυμπιακοί αγώνες, фр. Jeux olympiques, англ. Olympic Games) — крупнейшие международные комплексные спортивные соревнования, которые проводят раз в четыре года под эгидой Международного олимпийского комитета (МОК). Медаль, завоёванная на Олимпийских играх, считается одним из наивысших достижений в спорте.
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