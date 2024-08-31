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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не исключает возможности комментирования соревнований

Медведева рассматривает возможность комментирования соревнований в новом сезоне
0:50
Экономика

Двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева в беседе с РИА Новости не исключила, что будет комментировать соревнования по фигурному катанию в предстоящем сезоне.

Медведева рассматривает возможность комментирования соревнований в новом сезоне
Фото: Аккаунт Федерации Фигурного катания на коньках России Вконтакте by Дарья Кузовлева, PDM

"Конечно, буду следить, это же мой вид спорта. Я от него никуда не денусь и не хочу деваться. Я обожаю комментировать и думаю, что разговоры по этому поводу мне ещё предстоят. Всё-таки это ближе к концу осени — началу зимы, и приглашают комментировать уже ближе к дате, поэтому сейчас не могу ничего сказать", — рассказала фигуристка.

Напомним, что свой первый опыт работы комментатором Медведева получила на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию, который проходил в Польше в 2021 году.

Уточнения

Гран-при́ (фр. grand prix — главный приз, или большой приз) — высшая награда (выше первого места), премия в конкурсе или соревновании.

Олимпи́йские и́гры (греч. Ολυμπιακοί αγώνες, фр. Jeux olympiques, англ. Olympic Games) — крупнейшие международные комплексные спортивные соревнования, которые проводят раз в четыре года под эгидой Международного олимпийского комитета (МОК). Медаль, завоёванная на Олимпийских играх, считается одним из наивысших достижений в спорте.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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