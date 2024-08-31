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Налог на цифровые услуги в Канаде вызвал упреки со стороны США

США запросили консультации с Канадой по урегулированию спора о налоге на цифровые услуги
1:08
Экономика

Консультации знаменуют собой первый шаг к потенциальному оспариванию сделки, известной как Соглашение США, Мексики и Канады, сообщает Bloomberg.

США запросили консультации с Канадой по урегулированию спора о налоге на цифровые услуги
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, CC BY-SA 3.0

Если страны не смогут решить вопрос путем переговоров в течение 75 дней, США могут запросить комиссию по урегулированию споров для рассмотрения его и вынесения обязательного решения.

"Соединенные Штаты выступают против односторонних налогов на цифровые услуги, которые дискриминируют американские компании”, — заявила торговый представитель США Кэтрин Тай.

Налог представляет собой 3%-ный сбор с доходов от цифровых услуг, которые компания получает от канадских пользователей, превышающих 20 миллионов канадских долларов (14,8 миллиона долларов США) в календарном году. Он будет применяться только к тем, чей годовой доход по всему миру превышает около 1,1 миллиарда канадских долларов, и затронет в основном американские фирмы, включая Alphabet Inc. и Meta Platforms Inc.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.
 

Сде́лка — действия дееспособных граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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