ЦБ будет бороться с увеличением долговой нагрузки

Центробанк планирует ограничить выдачу кредиток из-за финансовых уловок граждан

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Граждане используют финансовую уловку, направляя доходы на депозиты и оплачивая текущие расходы кредитками в расчете на грейс-период, сообщают "Известия".

Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, PDM

Но регулятор предостерегает от использования этого приема из-за рисков для потребителей. Темпы роста потребкредитования всё еще остаются на высоком уровне. Многие банки предлагают еще и кешбэк за покупки.

Грейс-период кредитной карты может быть рискованным, особенно если заемщик не сможет погасить долг в льготный период.

Проценты по кредитным картам могут быть выше, чем по депозитам, и условия грейс-периода могут быть запутанными.

Поэтому Центробанк России намерен ограничить выдачу новых кредитных карт и увеличение лимитов по уже действующим для граждан с высокой долговой нагрузкой.

Регулятор призывает участников рынка повышать прозрачность условий по кредитным продуктам и подробно раскрывать их на своих сайтах.

Уточнения

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.





Грейс-период (англ. grace period) — льготный период уплаты процентов по кредиту. При применении льготного периода проценты за пользование денежными средствами не начисляются вообще или их величина существенно ниже базовой ставки.



Креди́тная ка́рта (разг. креди́тка) — банковская платёжная карта, предназначенная для совершения операций, расчёты по которым осуществляются за счёт денежных средств, предоставленных банком клиенту в пределах установленного лимита в соответствии с условиями кредитного договора (положение ЦБ РФ № 266П). Банк устанавливает лимит, исходя из платёжеспособности клиента.





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