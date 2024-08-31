Украина настроена выполнять контракт по "Дружбе" до завершения

Киев продолжит транзит нефти по трубопроводу "Дружба"

1:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам Михаила Подоляка, советника главы офиса Владимира Зеленского, Украина продолжит выполнять свои обязательства по поставкам нефти через трубопровод "Дружба", сообщает РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Quartl, CC BY-SA 3.0

Ранее Подоляк говорил, что начиная с 1 января 2025 года Украина прекратит транзит российской нефти и газа в страны ЕС. Однако, по его словам, в отношении нефтепровода "Дружба" Украина намерена поддерживать Еврокомиссию в её усилиях по диверсификации поставок нефти и уменьшению зависимости от российской нефти.

"Что касается нефтепровода "Дружба", то здесь ситуация такая. Мы поддерживаем Еврокомиссию в стремлении диверсифицировать поставки нефти для некоторых стран региона, чтобы уменьшить или полностью убрать присутствие российской нефти. При этом Украина выполняла и будет выполнять свои контрактные обязательства в полном объеме до предусмотренной даты завершения действия таких контрактов. Потому что это касается наших двусторонних отношений с европейскими странами," — сказал Подоляк.

В мае 2022 года Украина прекратила транзит газа через ГИС "Сохрановка", который оказался под контролем российских сил в ЛНР. В результате остался лишь один маршрут для транзита газа в Европу — ГИС "Суджа".

"Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" является технологически сложным. В то же время, по условиям транзитного договора между "Газпромом" и Украиной, гарантированный объем прокачки составляет 109,6 миллиона кубометров в сутки.

Уточнения

Транзи́т (от лат. transitus — переход, прохождение) — перевозки пассажиров и грузов из одного пункта в другой через промежуточные пункты.



Нефтепрово́д — инженерно-техническое сооружение трубопроводного транспорта, предназначенное для транспортировки нефти потребителю. Различают магистральные и промысловые нефтепроводы.





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