Южно-Африканская Республика, Бразилия и Индия стали лидерами по числу заявок на конкурс стартапов Женского делового альянса БРИКС

Женский деловой альянс БРИКС раскрывает лидеров по заявкам на конкурс стартапов

2:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Количество заявок на конкурс стартапов Женского делового альянса БРИКС достигло 1 тысячи, сообщает ТАСС.

Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

Лидерами по числу заявителей стали Южно-Африканская Республика, Бразилия и Индия, как сообщила председатель российской части Женского делового альянса БРИКС Анна Нестерова.

"Отборочный комитет и жюри завершают до конца августа рассмотрение заявок, поданных на конкурс женских стартапов БРИКС. На сегодня их число составило более 1 тыс. из 18 стран. В тройке лидеров по числу заявителей - Южно-Африканская Республика, Бразилия и Индия," — отметила Нестерова.

Она также добавила, что участницы из стран "десятки" и тех государств, которые заинтересованы в сотрудничестве с объединением, представили свои проекты. Победительницы конкурса получат возможность посетить Москву для участия в церемонии награждения на Деловом форуме БРИКС в октябре 2024 года.

"Конкурс женских стартапов БРИКС - не просто соревнование, это возможность для женщин разных стран обменяться опытом и идеями, создав тем самым новую международную деловую среду. Такое сотрудничество формирует условия для ускорения технологического развития, роста трудовой мобильности и доступности знаний. Это наша совместная инвестиция в справедливое и устойчивое будущее," — добавила она.

Прием заявок начался в июне. Международное жюри выберет по три победителя в следующих областях: IT, образование, здоровье и медицина, экология, продовольственная безопасность и сельское хозяйство, инновации и инфраструктура, а также искусственный интеллект.

В конкурсе участвуют Бразилия, Египет, Индия, Иран, Китай, ОАЭ, Россия, Саудовская Аравия, Эфиопия, Южно-Африканская Республика, Белоруссия, Зимбабве, Казахстан, Колумбия, Лесото, Киргизия, Намибия и Узбекистан.

Уточнения

Алья́нс (фр. Alliance) — союз, объединение (например, государств, организаций) на основе формальных либо неформальных договорных обязательств.



Старта́п — компания с короткой историей операционной деятельности и анализа рынка.



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