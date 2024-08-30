Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как выбрать автомобиль, чтобы каско обошлось дешевле
Чтобы быть здоровым, нужно тренироваться 3-5 раз в неделю
Врач Жовтан: в бассейне существует риск заражения аденовирусной инфекцией
В России предложили альтернативу ипотеке
Названы пять новых моделей Skoda дешевле 2,5 млн рублей
Рецепты специй для жареной курицы: от простого к сложному
Томатная паста своими руками: как приготовить и сохранить на зиму
Врач Просянникова: повышенное слюноотделение должно насторожить вейперов
Как сохранить молодость шеи, чтобы она оставалась молодой и упругой?

Пассивный доход: три способа зарабатывать, лёжа на диване

Три способа зарабатывать деньги, ничего не делая
1:40
Экономика

В современном мире, полном инновационных решений, существует несколько способов зарабатывать деньги, минимизируя личные усилия. Вот три эффективных метода, которые позволят вам получать доход, не тратя на это много времени и сил.

Три способа зарабатывать деньги, ничего не делая
Фото: flickr.com by epSos.de, CC BY 2.0

1. Инвестирование в дивидендные акции

Инвестирование в дивидендные акции — один из самых популярных способов пассивного дохода. Дивидендные акции представляют собой акции компаний, которые выплачивают часть своей прибыли акционерам. Как только вы приобретете такие акции, вы будете регулярно получать дивиденды в виде денежных выплат. Главное — тщательно выбрать стабильные и надёжные компании, чтобы обеспечить себе стабильный доход.

2. Доход от аренды недвижимости

Аренда недвижимости — еще один способ получать деньги, не прилагая много усилий. После покупки и подготовки недвижимости для сдачи в аренду, ваш основной труд заключается в управлении этим процессом. Сдача квартиры или коммерческого помещения может приносить стабильный доход. При этом вы можете делегировать управление недвижимостью профессиональным агентам, что еще больше снизит ваши усилия.

3. Продажа цифровых продуктов

Создание и продажа цифровых продуктов, таких как электронные книги, онлайн-курсы или программное обеспечение, также позволяет зарабатывать деньги, минимизируя ежедневные усилия. После создания и публикации продукта, вы можете получать доход от продаж без необходимости активного участия. 

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.

Пасси́вный дохо́д — доход, не зависящий от ежедневной деятельности. К таковым относят проценты на вклады, дивиденды. Ряд авторов к пассивному доходу относит арендные платежи.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: кто же уничтожил истребитель F-16, из-за быстрого наступления блогеры не успевают рисовать стрелки на картах

Зеленский потребовал от Сырского ограниченным ударом стабилизировать фронт, но продолжить операцию вглубь Курской области, "чтобы РФ не реализовала гамбит".

Авантюра Зеленского в Курской области уже убила 7450 военных ВСУ
Как похудеть на 5 кг всего за неделю
Реальный способ сбросить 5 кг за 7 дней: без изнурительных диет
Мифы и реальность турбодвигателей: разбираем главные заблуждения
Замена АКБ: советы по сохранению настроек в современных автомобилях
Самый эффективный российский танк Т-90М стал ещё более защищённым Дмитрий Плотников Боррель разругался с министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе Любовь Степушова AMVET: Storm Shadow должны взорвать Сочи, Москву и штабы с трассами Олег Володин
Вариатор на грани: как избежать дорогостоящего ремонта
Baijiahao: Россия нашли применение индийским рупиям
Почему суперфосфат не приносит результата
Почему суперфосфат не приносит результата
Последние материалы
Врач Жовтан: в бассейне существует риск заражения аденовирусной инфекцией
В России предложили альтернативу ипотеке
В США дали оценку разрабатываемому в Китае кораблю-невидимке
Названы пять новых моделей Skoda дешевле 2,5 млн рублей
Три способа зарабатывать деньги, ничего не делая
Рецепты специй для жареной курицы: от простого к сложному
Томатная паста своими руками: как приготовить и сохранить на зиму
Врач Просянникова: повышенное слюноотделение должно насторожить вейперов
Как сохранить молодость шеи, чтобы она оставалась молодой и упругой?
Как приготовить фаршированные перцы с овощами и грибами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.