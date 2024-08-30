Пассивный доход: три способа зарабатывать, лёжа на диване

Три способа зарабатывать деньги, ничего не делая

1:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

В современном мире, полном инновационных решений, существует несколько способов зарабатывать деньги, минимизируя личные усилия. Вот три эффективных метода, которые позволят вам получать доход, не тратя на это много времени и сил.

Фото: flickr.com by epSos.de, CC BY 2.0

1. Инвестирование в дивидендные акции

Инвестирование в дивидендные акции — один из самых популярных способов пассивного дохода. Дивидендные акции представляют собой акции компаний, которые выплачивают часть своей прибыли акционерам. Как только вы приобретете такие акции, вы будете регулярно получать дивиденды в виде денежных выплат. Главное — тщательно выбрать стабильные и надёжные компании, чтобы обеспечить себе стабильный доход.

2. Доход от аренды недвижимости

Аренда недвижимости — еще один способ получать деньги, не прилагая много усилий. После покупки и подготовки недвижимости для сдачи в аренду, ваш основной труд заключается в управлении этим процессом. Сдача квартиры или коммерческого помещения может приносить стабильный доход. При этом вы можете делегировать управление недвижимостью профессиональным агентам, что еще больше снизит ваши усилия.

3. Продажа цифровых продуктов

Создание и продажа цифровых продуктов, таких как электронные книги, онлайн-курсы или программное обеспечение, также позволяет зарабатывать деньги, минимизируя ежедневные усилия. После создания и публикации продукта, вы можете получать доход от продаж без необходимости активного участия.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.



Пасси́вный дохо́д — доход, не зависящий от ежедневной деятельности. К таковым относят проценты на вклады, дивиденды. Ряд авторов к пассивному доходу относит арендные платежи.



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