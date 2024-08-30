Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Кабанов: людям с лишним весом лучше стоит от семечек
Россияне выбрали самый популярный iPhone
Science Advances: эволюционно более развитые части мозга стали уязвимее к старению
npj Vaccines: новый метод поможет усовершенствовать глобальную проверку цепочек поставок вакцин
Рейтинг самых дорогих автомобилей в России: лидеры и цены
Как избежать раздражения на коже после бритья?
Заветы эустомы: как добиться пышного и продолжительного цветения этого экзотического цветка
Газзаев заявил, что "Зенит" и "Спартак" в матчах Кубка России проиграли заслуженно
Врач Генварская: неприятный запах тела может указывать на ацидоз

Что стоит за ростом цен и почему золотые монеты становятся популярнее слитков

Инвестиционные золотые монеты становятся популярной альтернативой слиткам
0:47
Экономика

Инвестиционная привлекательность золота растет: на Московской бирже цена на драгметалл впервые с марта 2022 года превысила 7,3 тыс. рублей за грамм.

Инвестиционные золотые монеты становятся популярной альтернативой слиткам
Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, CC BY-SA 4.0

В последние три недели золото подорожало более чем на 10%, и предполагается дальнейший рост, так как в США планируется снижение процентных ставок.

Об этом сообщает РИАМО с ссылкой на директора управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle  Руслана Спинку.

По его словам, золотые инвестиционные монеты становятся выгодной альтернативой слиткам. Они стоят дешевле, продаются в герметичных капсулах для удобства хранения и доступны через банки и сертифицированные компании.

Уточнения

Золотая монета — монета, состоящая в основном или полностью из золота. 

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Категория B: что еще можно водить, кроме легковушек

Большинство автолюбителей получают водительские права категории B, которая позволяет управлять легковыми транспортными средствами.

Возможности прав категории B: управление трициклами, квадрициклами и мопедами
В США обеспокоились планами России насчёт доллара
Планы России на доллар беспокоят США
В ГАИ объяснили, надо ли уступать едва вступившему на зебру пешеходу
Сводка с фронта: кто же уничтожил истребитель F-16, из-за быстрого наступления блогеры не успевают рисовать стрелки на картах
Самый эффективный российский танк Т-90М стал ещё более защищённым Дмитрий Плотников Боррель разругался с министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе Любовь Степушова AMVET: Storm Shadow должны взорвать Сочи, Москву и штабы с трассами Олег Володин
Готовим сочное куриное филе: весь секрет в маринаде
Новые камеры на дорогах: не попадайтесь на хитрые уловки системы
Самые преданные породы собак: топ-3
Самые преданные породы собак: топ-3
Последние материалы
Заветы эустомы: как добиться пышного и продолжительного цветения этого экзотического цветка
Газзаев заявил, что "Зенит" и "Спартак" в матчах Кубка России проиграли заслуженно
Врач Генварская: неприятный запах тела может указывать на ацидоз
Врач Павлова: отказ от курения может снизить риск инфаркта почти вдвое
Признаки износа шин, которые могут привести к аварии
Правильный уход за молодой кожей: избегаем ошибок и лишних трат
Как хронотип влияет на выбор идеального времени для сна
The Guardian: бактерии перерабатывают отходы электроники в кобальт и литий
Россияне могут столкнуться с блокировкой своих банковских карт
The Sun: врачи не заметили опухоль размером с теннисный мяч у пациентки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.