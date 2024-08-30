Что стоит за ростом цен и почему золотые монеты становятся популярнее слитков

Инвестиционные золотые монеты становятся популярной альтернативой слиткам

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Инвестиционная привлекательность золота растет: на Московской бирже цена на драгметалл впервые с марта 2022 года превысила 7,3 тыс. рублей за грамм.

Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, CC BY-SA 4.0

В последние три недели золото подорожало более чем на 10%, и предполагается дальнейший рост, так как в США планируется снижение процентных ставок.

Об этом сообщает РИАМО с ссылкой на директора управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслана Спинку.

По его словам, золотые инвестиционные монеты становятся выгодной альтернативой слиткам. Они стоят дешевле, продаются в герметичных капсулах для удобства хранения и доступны через банки и сертифицированные компании.

Уточнения

Золотая монета — монета, состоящая в основном или полностью из золота.



Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.



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