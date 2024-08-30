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Россиянам грозит блокировка всех банковских карт из-за нового закона

Россияне могут столкнуться с блокировкой своих банковских карт
1:00
Экономика

Аналитик Эряния Бочкина предупредила, что россияне могут столкнуться с блокировкой своих банковских карт из-за нового закона, направленного на борьбу с мошенничеством, сообщает агентство "Прайм".

Россияне могут столкнуться с блокировкой своих банковских карт
Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия, CC BY 4.0

Она подчеркнула, что с момента вступления изменений в "Закон о национальной платежной системе" в силу, некоторые клиенты уже оказались в ситуации, когда все их карты были заблокированы.

По новому закону, банки обязаны возвращать средства гражданам, если они были переведены мошенникам, при условии, что получатель находится в специальной базе Центробанка. Бочкина разъяснила, что блокировка карт может произойти как из-за случайного перевода, так и в результате действий злоумышленников, например, открытия счета на имя человека без его согласия.

Эксперт советует добросовестным клиентам, если их данные ошибочно попадут в реестр, обратиться в Банк России с просьбой об удалении информации. 

Уточнения

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня). Главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор страны, разрабатывающий и реализующий во взаимодействии с Правительством Российской Федерации единую государственную денежно-кредитную политику и наделённый особыми полномочиями, в частности, правом эмиссии денежных знаков и регулирования деятельности банков

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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