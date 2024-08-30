Глобальное потепление принесёт российской экономике 466 миллиардов рублей

Глобальное потепление может увеличить ВВП России

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Повышение среднегодовой температуры на 1°С способно увеличить годовой ВВП России более чем на 1 трлн рублей, как сообщает РБК, ссылаясь на исследование Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

Фото: commons.wikimedia.org by Harshakamanuru, CC BY-SA 4.0

Эксперты отмечают, что наибольшую выгоду от климатических изменений получит строительная отрасль. Разрушение старых зданий под воздействием изменяющегося климата приведёт к росту активности строителей.

Реализация новых проектов и создание сопутствующей логистической инфраструктуры могут ежегодно приносить российской экономике около 466 млрд рублей.

Уточнения

Глоба́льное потепле́ние — долгосрочное повышение средней температуры климатической системы Земли, происходящее уже более века, основной причиной чего, по мнению подавляющего большинства учёных, является человеческая деятельность (антропогенный фактор).



Валовой внутренний продукт России (сокр ВВП РФ) — макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории России для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.