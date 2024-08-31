Россия получит 2,7 трлн рублей от налоговой реформы

Налоговые изменения принесут бюджету 2,7 трлн рублей

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам министра финансов Антона Силуанова, в 2025 году бюджет России пополнится на 2,7 трлн рублей благодаря изменениям в налоговой системе, сообщает ТАСС.

Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Он отметил, что эти средства будут направлены на выполнение приоритетных задач, обозначенных президентом в послании, и обеспечение первоочередных государственных обязательств.

"В следующем году только от изменений налоговой системы мы планируем получить 2,7 трлн рублей. Все эти деньги пойдут на задачи, поставленные президентом в послании, пойдут на обеспечение первоочередных обязательств государства. Эти деньги будут учтены не только на следующий год, но и на шестилетнем периоде", — сказал Силуанов.

Он подчеркнул, что Минфин оценивает возможности и потребности экономики не только на ближайшие три года, но и на шестилетний период.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.





Бюдже́т — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.