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Россия получит 2,7 трлн рублей от налоговой реформы

Налоговые изменения принесут бюджету 2,7 трлн рублей
0:58
Экономика

По словам министра финансов Антона Силуанова, в 2025 году бюджет России пополнится на 2,7 трлн рублей благодаря изменениям в налоговой системе, сообщает ТАСС.

Налоговые изменения принесут бюджету 2,7 трлн рублей
Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Он отметил, что эти средства будут направлены на выполнение приоритетных задач, обозначенных президентом в послании, и обеспечение первоочередных государственных обязательств.

"В следующем году только от изменений налоговой системы мы планируем получить 2,7 трлн рублей. Все эти деньги пойдут на задачи, поставленные президентом в послании, пойдут на обеспечение первоочередных обязательств государства. Эти деньги будут учтены не только на следующий год, но и на шестилетнем периоде", — сказал Силуанов.

Он подчеркнул, что Минфин оценивает возможности и потребности экономики не только на ближайшие три года, но и на шестилетний период.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.
 

Бюдже́т — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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