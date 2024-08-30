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Америка на грани банкротства: прогноз Илона Маска шокирует

Маск предсказал возможное банкротство США
0:49
Экономика

Бизнесмен Илон Маск выразил мнение, что США может оказаться на пороге банкротства в ближайшем будущем.

Маск предсказал возможное банкротство США
Фото: flickr.com by Клуб Владельцев Tesla Бельгия, CC BY 2.0

Маск отметил, что при текущих государственных расходах Америка стремительно движется к банкротству, подчеркнув, что перерасход средств правительством провоцирует инфляцию.

"При нынешних показателях государственных расходов Америка стремительно движется к банкротству".

29 июля Министерство финансов США сообщило, что государственный долг страны впервые в истории превысил $35 трлн. По прогнозам Бюджетного управления Конгресса, к 2034 году этот показатель может достичь более $50 трлн, что составит свыше 122% ВВП.

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер. 

Государственный долг США (англ. The United States government debt) — задолженность федерального правительства США перед своими кредиторами.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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