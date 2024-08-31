Мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов лишили пенсионерку из Кирова квартиры

Пожилая женщина из Кирова стала жертвой мошенников и потеряла квартиру, сообщает Lenta.
Злоумышленники позвонили пенсионерке, представившись сотрудниками правоохранительных органов, и попросили помочь следствию. Якобы помощь заключалась в фиктивной продаже квартиры.
Доверчивая женщина следовала инструкциям мошенников и переписала недвижимость стоимостью 1,9 миллиона рублей на неизвестного человека.
Прокуратура возбудила уголовное дело и восстановила право собственности на квартиру. Поиск преступников продолжается.
Ранее жертвой мошенников стала жительница Набережных Челнов, которой позвонили от имени сотового оператора и попросили сообщить кодовое слово из СМС. В Благовещенске мошенники убедили жертву сжечь свою квартиру.
Право собственности — право экономического агента принимать решения относительно блага или ресурса, выбирая из некоторого не запрещенного и/или разрешенного класса решений.
Правоохрани́тельные о́рганы о́рганы правопоря́дка — обособленная группа государственных и негосударственных органов, осуществляющая деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина, охране общественного порядка, правопорядка и законности в обществе и государстве.
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Зеленский потребовал от Сырского ограниченным ударом стабилизировать фронт, но продолжить операцию вглубь Курской области, "чтобы РФ не реализовала гамбит".