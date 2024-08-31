Казанское метро начинает принимать оплату по биометрии

Казанское метро тестирует оплату с помощью биометрии

1:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Казани запущен первый проект по внедрению межбанковского биоэквайринга на базе инфраструктуры НСПК, сообщает Известия.

Фото: Openverse by W. Bulach, CC BY-SA 4.0

Теперь проезд в казанском метро можно будет оплатить с помощью биометрии. На начальном этапе пилотного проекта сервис будет доступен клиентам девяти банков. Гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин заявил, что уже осенью НСПК планирует расширить количество банков-участников и совместно с партнерами внедрить технологию в магазинах, ресторанах и других торгово-сервисных точках.

По данным пресс-службы НСПК, масштабирование технологии на торгово-сервисные предприятия может начаться уже в конце ноября. В проекте участвует ВТБ, а ПСБ собирается присоединиться к нему в ближайшее время. Банк "Новиком" также рассматривает возможность присоединения к системе, как рассказал представитель компании.

В настоящее время на рынке уже функционирует система биоэквайринга — сервис "Оплата улыбкой" от Сбера, доступный только клиентам банка. Сбер установил более 700 тысяч био-терминалов в различных точках, и к концу года их число планируется увеличить до миллиона.

Альфа-банк рассматривает возможность внедрения биоэквайринга как в рамках технологии НСПК, так и в сотрудничестве с другими крупными банками, что будет зависеть от сложности реализации и тарифных условий, отметил представитель организации.

Уточнения

Биоме́трия (биометрическое распознавание) — автоматическое распознавание индивидов, основанное на их поведенческих и биологических характеристиках.



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