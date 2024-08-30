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Госдума обсудит увеличение пенсионных баллов для работающих пенсионеров

Светлана Бессараб поддержала увеличение лимита пенсионных баллов
0:41
Экономика

Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб прокомментировала идею увеличить лимит пенсионных баллов для работающих пенсионеров. Она поддержала эту инициативу, отметив, что это положительно скажется на экономике, сообщает Известия. 

Светлана Бессараб поддержала увеличение лимита пенсионных баллов
Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

Ранее рабочая группа Госсовета предложила увеличить лимит с трёх до десяти баллов в год для работающих пенсионеров. 

Бессараб указала, что сейчас страховые взносы учитываются не в полном объеме, хотя работодатели платят их полностью. Она считает, что повышение лимита стимулирует пенсионеров передавать свой опыт молодежи и работать дольше.

Уточнения

Государственный совет — тип высшего государственного органа в различных государствах и странах.

Инициатива (от лат. initium — начало) — принятие самостоятельного решения человеком, форма проявления его общественной активности.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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