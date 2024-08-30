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В России изменят правила оплаты сверхурочной работы

С 1 сентября вводят новые расчёты оплаты сверхурочных часов
0:43
Экономика

С 1 сентября в России изменяются правила оплаты сверхурочной работы, сообщает MK.RU.

С 1 сентября вводят новые расчёты оплаты сверхурочных часов
Фото: freepik.com by Racool_studio, PDM

Теперь при расчете будут учитывать не только базовый оклад, но и компенсационные и стимулирующие выплаты, что приведет к увеличению выплат за переработку. Нововведения стали ответом на постановление Конституционного суда, который признал неконституционным расчет оплаты только на основе тарифного оклада.

Изменения будут особенно актуальны для работников вредных производств и вахтовиков, но затронут и офисных сотрудников и бюджетников. Однако если переработка произошла без поручения работодателя, она не будет оплачиваться.

Уточнения

Оклад — размер денежного вознаграждения, заработной платы.

Конституцио́нный суд Росси́йской Федера́ции (офиц. аббр.: КС РФ) — высший судебный орган конституционного контроля в Российской Федерации, осуществляющий судебную власть самостоятельно и независимо посредством конституционного судопроизводства в целях защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия Конституции Российской Федерации на всей территории Российской Федерации.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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