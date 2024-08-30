5,5 миллиарда долларов: названа богатейшая женщина России

Топ-5 богатейших женщин России

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук вновь возглавила рейтинг самых состоятельных женщин России. Уже третий год подряд её капитал, оценённый в 5,5 миллиарда долларов, ставит её на первое место в списке.

Фото: freepik.com by bearfotos, PDM

На втором месте оказалась Татьяна Литвиненко с состоянием в 2,45 миллиарда долларов. В мае 2022 года она получила 20,6% акций компании "Фосагро" в подарок от мужа Владимира Литвиненко.

Третью строчку рейтинга занимает Варвара Скоч, дочь партнера Алишера Усманова, Андрея Скоча. Её состояние составляет 2,2 миллиарда долларов, и в декабре 2020 года она приобрела долю в холдинге USM.

Четвёртое место в списке занимает президент Inteco Management Елена Батурина с состоянием в 1,3 миллиарда долларов.

Владелица 50% группы "Содружество" Наталья Луценко замыкает пятёрку лидеров с состоянием в 1,25 миллиарда долларов.

Уточнения

Татьяна Владимировна Бакальчук (в девичестве Ким; род. 16 октября 1975, Грозный, Чечено-Ингушская АССР) — российская предпринимательница, соосновательница и генеральный директор российского маркетплейса Wildberries..



Wildberries (Уа́йлдберрис Ва́йлдберрис; букв. «Дикие ягоды») — российский маркетплейс. Основан в 2004 году Владиславом и Татьяной Бакальчук.

Работает в России, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Армении, Израиле, Турции, Узбекистане и Азербайджане. Крупнейший по обороту интернет-магазин России в 2016—2020 годах.



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