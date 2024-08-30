Эксперт предсказывает падение национальной валюты ниже 12 рублей за юань

Эксперт ожидает падение курса ниже 12 рублей за юань в сентябре

Инвестиционный стратег УК "Арикапитал" и доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов в интервью Рамблеру поделился своим прогнозом по курсу российской валюты. Он отметил, что в сентябре курс пары юань/рубль может опуститься ниже 12 рублей за юань.

Фото: Openverse by Japanexperterna.se, CC BY-SA 2.0

По мнению Суверова, на валютном рынке наблюдается относительно стабильная ситуация. Факторы, влияющие на укрепление и ослабление рубля, сбалансированы.

В сентябре возможно небольшое ослабление рубля, вызванное дефицитом юаневой ликвидности на российском финансовом рынке. Этот дефицит возник из-за того, что многие компании оставляют часть экспортной выручки за границей.

Тем не менее, в будущем могут восстановиться некоторые расчеты по импорту, что может привести к нормализации ситуации.

Уточнения

Юа́нь (кит. трад. 圓, упр. 元, пиньинь Yuán) — наименование многих денежных единиц, использовавшихся на территории Китая, включая современную валюту Китайской Народной Республики — китайский юань (жэньминьби). Иногда называется китайским долларом.



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