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На Украине назвали условие продления транзита газа, идущего из России в Европу

Украина готова пропускать в Европу газ из Средней Азии, поступающий через Россию
Экономика

С 1 января 2025 года Украина не будет продлевать транзит российского газа в Европу, однако готова обеспечивать транзит энергоресурсов из других стран через территорию России.

Украина готова пропускать в Европу газ из Средней Азии, поступающий через Россию
Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, PDM

Об этом сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью изданию "Страна".

По его словам, речь может идти о газе из среднеазиатских стран. Подоляк добавил, что Украина готова транзитировать казахстанский или азербайджанский газ для европейских стран, если будет налажена соответствующая логистика, юридическая база и заключены контракты.

"Украина готова его транзитировать, если будет соответствующая логистика, юридическая основа и контрактность".

Уточнения

Украи́на (укр. Україна, МФА: ) — государство в Восточной и Центральной Европе. Население — 40 997 699 постоянных жителей и 41 167 336 человек наличного населения (34-е место в мире). Общая площадь — 603 549 км² (44-е место в мире); крупнейшее по площади государство, полностью находящееся в Европе.

Михаи́л Миха́йлович Подоля́к (укр. Миха́йло Миха́йлович Подоля́к; род. 16 февраля 1972, Львов) — украинский политтехнолог, журналист, антикризисный менеджер.
С апреля 2020 года советник Андрея Ермака, руководителя Офиса Президента Украины. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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