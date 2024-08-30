Китайские банки ставят палки в колёса российским бизнесменам: всему виной США

Российским компаниям всё сложнее проводить расчёты с Китаем

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российским компаниям, работающим с Китаем, стало сложнее проводить расчеты из-за растущих задержек и увеличения расходов.

Фото: Openverse by Japanexperterna.se, CC BY-SA 2.0

Это связано с ужесточением контроля со стороны китайских банков после угроз Запада о вторичных санкциях. В августе китайские государственные банки начали массово приостанавливать транзакции с Россией, что затрудняет сделки на миллиарды юаней.

Тем не менее, в России не сильно обеспокоены ситуацией, поскольку транзакции в ключевых сферах продолжают проходить без проблем.

Важные двусторонние соглашения, например, в области экспорта сырьевых товаров и технологий, остаются в силе. Однако мелкие фирмы, торгующие потребительскими товарами, сталкиваются с трудностями, а проблемы с возвратами трансграничных платежей в юанях участились.

Уточнения

Кита́й — государство в Восточной Азии. Занимает 4-е место в мире по территории среди государств (9 598 962 км2), уступая России, Канаде и США, а по численности населения — 1 411 750 000 жителей (без Тайваня, Гонконга и Макао) — второе после Индии. Уровень урбанизации равен 65 %.



Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке. Площадь — 9,8 млн км² (3-е место в мире)



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