Уже с 4 сентября: Россия повысит экспортную пошлину на пшеницу

Россия увеличивает пошлину на экспорт пшеницы

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 4 сентября 2024 года в Российской Федерации повысится пошлина на экспорт пшеницы и меслина (смеси пшеницы и ржи) до 1 115,7 рубля за тонну.

Фото: freepik.com by montypeter, PDM

В настоящее время ставка составляет 908,5 рубля за тонну, как указано в материалах Министерства сельского хозяйства.

Пошлина на кукурузу также будет увеличена и составит 724,5 рубля за тонну, по сравнению с нынешними 701,4 рубля за тонну.

Уровень экспортных пошлин на пшеницу и меслин рассчитывается на основе индикативной цены в 214,1 доллара США за тонну, на ячмень — 178,7 доллара США за тонну, а на кукурузу — 195,7 доллара США за тонну.

Уточнения

Пшени́ца (лат. Tríticum) — род травянистых, в основном однолетних, растений семейства Злаки, или Мятликовые (Poaceae), ведущая зерновая культура во многих странах.



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России) — федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий проведение единой агропромышленной политики.



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