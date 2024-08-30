Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Советы, как скрыть седину
Солдат ВСУ перед смертью написал на автомате послание ВС России о цене жизни
Российским компаниям всё сложнее проводить расчёты с Китаем
В Иванове открыли влияние конформации на свойства бикалутамида
Очистить машину от насекомых поможет бытовая химия и уайт-спирит
Почему обновленный Nissan Juke не оправдал ожиданий
ВСУ потеряли первый полученный от Запада истребитель F-16. В США назвали это серьёзным ударом для Киева
Политолог Ищенко: операция ВСУ под Курском является для них фолом последней надежды
Туристы отдали крупные суммы за круиз, но вместо этого получили неисправное судно

Уже с 4 сентября: Россия повысит экспортную пошлину на пшеницу

Россия увеличивает пошлину на экспорт пшеницы
0:57
Экономика

С 4 сентября 2024 года в Российской Федерации повысится пошлина на экспорт пшеницы и меслина (смеси пшеницы и ржи) до 1 115,7 рубля за тонну.

Россия увеличивает пошлину на экспорт пшеницы
Фото: freepik.com by montypeter, PDM

В настоящее время ставка составляет 908,5 рубля за тонну, как указано в материалах Министерства сельского хозяйства.

Пошлина на кукурузу также будет увеличена и составит 724,5 рубля за тонну, по сравнению с нынешними 701,4 рубля за тонну.

Уровень экспортных пошлин на пшеницу и меслин рассчитывается на основе индикативной цены в 214,1 доллара США за тонну, на ячмень — 178,7 доллара США за тонну, а на кукурузу — 195,7 доллара США за тонну.

Уточнения

Пшени́ца (лат. Tríticum) — род травянистых, в основном однолетних, растений семейства Злаки, или Мятликовые (Poaceae), ведущая зерновая культура во многих странах.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России) — федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий проведение единой агропромышленной политики.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Категория B: что еще можно водить, кроме легковушек

Большинство автолюбителей получают водительские права категории B, которая позволяет управлять легковыми транспортными средствами.

Возможности прав категории B: управление трициклами, квадрициклами и мопедами
ПДД и пешеходные переходы: что важно знать водителям
В ГАИ объяснили, надо ли уступать едва вступившему на зебру пешеходу
Планы России на доллар беспокоят США
Готовим сочное куриное филе: весь секрет в маринаде
Авантюра Зеленского в Курской области уже убила 7450 военных ВСУ Дмитрий Плотников AMVET: Storm Shadow должны взорвать Сочи, Москву и штабы с трассами Олег Володин Панические настроения в ВСУ и у Зеленского вызваны обрушением фронта в Донбассе Любовь Степушова
Аппетитный домашний кетчуп: детей от него за уши не оттащишь, так вкусно
Новые камеры на дорогах: не попадайтесь на хитрые уловки системы
Самые преданные породы собак: топ-3
Самые преданные породы собак: топ-3
Последние материалы
Событийный туризм: российские туристы коллекционируют фестивали, карнавалы и чемпионаты
Солдат ВСУ перед смертью написал на автомате послание ВС России о цене жизни
Промысел на колесах: за что таксисты любят туристов?
Российским компаниям всё сложнее проводить расчёты с Китаем
В Иванове открыли влияние конформации на свойства бикалутамида
Турагент - друг человека, но только если вы правильно ставите перед ним задачи
Россия нашла применение для индийских рупий
Очистить машину от насекомых поможет бытовая химия и уайт-спирит
Почему обновленный Nissan Juke не оправдал ожиданий
ВСУ потеряли первый полученный от Запада истребитель F-16. В США назвали это серьёзным ударом для Киева
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.