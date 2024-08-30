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Наконец-то объяснили доступно, как влияет ключевая ставка Цетробанка на нашу повседневную жизнь и кошелёк

Аналитик Ткачук: ключевая ставка — инструмент ЦБ для контроля инфляции
Экономика

Эффективность контроля инфляции посредством изменения ключевой ставки снизилась, признался зампред Центробанка Алексей Заботкин в четверг. "Ключевая ставка — это главный и эффективный работающий инструмент воздействия на инфляцию, при этом мы учитываем, что возросла доля экономики, которая в меньшей степени чувствительна к денежно-кредитной политике", — пояснил он.

Аналитик Ткачук: ключевая ставка — инструмент ЦБ для контроля инфляции
Фото: Pixabay by Sächsisch, PDM

Pravda.Ru попросила независимого аналитика Романа Ткачука доступно объяснить взаимосвязь ключевой ставки ЦБ с инфляцией и, как следствие, её влияние на повседневную жизнь и кошелёк обычных россиян.

"Да, тут такая сложная зависимость. На самом деле, одна из целей денежно-кредитной политики ЦБ, в том числе изменение ставки, — это контроль за инфляцией. Цель того, что сейчас ЦБ сделал высокую ставку, — обуздать инфляцию, сделать её контролируемой, достичь целей по инфляции. Мы видим, что пока повышение ставки позволяет держать инфляцию в каких-то нормальных рамках. Нельзя сказать, что инфляция у нас низкая — она продолжает быть высокой, но удаётся всё-таки её контролировать", — объяснил он.

"На жизни повседневных людей, мне кажется, это больше сказывается в части удорожания кредитов. Ставки по кредитам, в том числе по ипотечным, стали, из-за того что ставка высокая, запредельными — то есть сейчас ипотечных сделок становится меньше, особенно с того момента, как у нас льготное кредитование постепенно сворачивается. Естественно, что люди просто меньше кредитов стали брать под какие-то свои там нужды текущие", — добавил собеседник издания.

Таким образом, ключевая ставка ЦБ — по сути, инструмент в руках финансовых властей страны.

"Нельзя сказать, что ставка высокая — и поэтому инфляция высокая. Только обратное: то есть инфляция высокая — и поэтому Центробанк повышает ставку, и ставки высокие", — резюмировал эксперт.

Вместе с тем, ключевая ставка — это не волшебная палочка, и чудес от неё ждать не стоит. "Я думаю, что у нас инфляция сохранится на высоком уровне, то есть товары будут дорожать — но, во всяком случае, не так сильно дорожать. Мне кажется, просто у Центрального банка нет суперэффективных инструментов, которые могут инфляцию снизить до уровня 5-6%, как у нас было в лучшие годы. Центральный Банк пользуется инструментом, у которого есть у него в наличии — ключевая ставка. То есть он только опосредованно может влиять на уровень инфляции", — заключил Роман Ткачук.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России (англ   lang="en">The key rate of the Bank of Russia) — основной инструмент денежно-кредитной политики, проводимой Банком России.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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