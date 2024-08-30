Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как простая привычка может привести к серьезной аварии
Как сделать картофельные пампушки с чесночным соусом
Российская туристка пожаловалась на плохие условия в турецком пятизвёздочном отеле
Как выбрать правильный творог для сырников
В России продлили меры поддержки продовольственного рынка
Бывший футболист "Локомотива" призвал ВСУ убивать мирных жителей в Курской области. Там живут его родственники
Эффективные способы борьбы с тлей и листоедом без химикатов
Новый бизнес-седан Geely Preface доступен для покупки
Чем полезны для здоровья помидоры разных цветов

"Будет уникальным": ЦБ предупредил об угрозе мирового финансового кризиса в 2025 году. Последствия будут серьёзными для всех

Банк России ожидает глобального финансового кризиса в 2025 году
Экономика

В середине 2025 года в мире может разразиться новый финансовый кризис, сопоставимый по масштабам с кризисом 2008 года, заявил Банк России в проекте "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики". Об этом пишет "Взгляд".

"Произошедшее в 2022–2023 годах повышение ставок денежно-кредитной политики развитыми странами является одним из самых быстрых в истории, и оно произошло после почти 15-летнего периода околонулевых ставок центральных банков этих стран", — говорится в документе.

По прогнозу Центробанка, высокий уровень учётных ставок и накопившиеся дисбалансы на финансовых рынках развитых стран выльются в глобальный финансовый кризис. По мнению регулятора, вероятность такого сценария составляет 16-20%.

Следующий глобальный кризис будет структурно-финансовым, считает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Он отметил, что в мире накапливаются такие проблемы, как смена технологических укладов, нарастающие риски устойчивого развития, геополитических риски и увеличение неравенства. Свободные приток капиталов мог бы их решить, но высокая процентная ставка, протекционизм и геополитика создают помехи для этого. Кроме того, не решены многочисленные проблемы кризиса 2008 года, такие как нарастание "плохих активов", попытки спрятать их через секьюритизацию, чрезмерное распространение производных инструментов, превращение финансовых рынков в казино, перечислил Гришунин.

По мнению финансового советника и эксперта по финансовому планированию жизни Олега Орлова, для всего мира и России новый кризис грозит серьёзными последствиями.

"Мы можем ожидать сокращения объемов торговли, падения цен на сырьевые товары и ухудшения условий для бизнеса. Для простых граждан — это рост безработицы, снижение доходов и повышение цен на товары и услуги, гиперинфляция. В целом кризис может потребовать от России значительных ресурсов для нейтрализации его последствий", — отмечает он.

Кризис вызовет падение мировых цен на сырьё, что вызовет резкое уменьшение доходов России от экспорта нефти и газа и увеличит дефицит бюджета. Решать эту проблему придётся через наращивание объёмов внутренних заимствований либо сокращение статей расходов казны, включая социальные и инфраструктурные проекты, считает аналитик Freedom Finance Global.

Уточнения

Фина́нсовый кри́зис — резкое изменение стоимости каких-либо финансовых инструментов. В течение XIX и XX веков большинство финансовых кризисов ассоциировалось с банковскими кризисами и возникающей при этом паникой. Наиболее известным кризисом этого рода было начало Великой депрессии (см. также мировой Финансовый кризис 2007—2008). Термин также часто применяется в отношении ситуации на фондовых рынках, когда лопаются так называемые «экономические пузыри».

Мировой экономический кризис (также Великая рецессия, англ. Great Recession) — кризисное состояние мировой экономики, резко обозначившееся с 2008 года. Разные страны и регионы выходили из острой фазы кризиса в разное время, с 2009 по 2013 год, а его последствия сохраняются до сих пор. Развитие финансового кризиса началось в США. Если не по глубине, то по масштабам и последствиям этот кризис сопоставим лишь с Великой депрессией 1930-х годов. В 2009 году мировой ВВП впервые со времён Второй мировой войны показал отрицательную динамику.

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня). Главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор страны, разрабатывающий и реализующий во взаимодействии с Правительством Российской Федерации единую государственную денежно-кредитную политику и наделённый особыми полномочиями, в частности, правом эмиссии денежных знаков и регулирования деятельности банков. Банк России, выполняя роль главного, непосредственно координирующего и регулирующего органа всей кредитной системы страны, выступает органом экономического управления. Банк России контролирует деятельность кредитных организаций, выдаёт и отзывает у них лицензии на осуществление банковских операций, а уже кредитные организации работают с прочими юридическими и физическими лицами.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Обсудить
Популярное
Категория B: что еще можно водить, кроме легковушек

Большинство автолюбителей получают водительские права категории B, которая позволяет управлять легковыми транспортными средствами.

Возможности прав категории B: управление трициклами, квадрициклами и мопедами
ПДД и пешеходные переходы: что важно знать водителям
В ГАИ объяснили, надо ли уступать едва вступившему на зебру пешеходу
Планы России на доллар беспокоят США
Готовим сочное куриное филе: весь секрет в маринаде
Авантюра Зеленского в Курской области уже убила 7450 военных ВСУ Дмитрий Плотников AMVET: Storm Shadow должны взорвать Сочи, Москву и штабы с трассами Олег Володин Панические настроения в ВСУ и у Зеленского вызваны обрушением фронта в Донбассе Любовь Степушова
Аппетитный домашний кетчуп: детей от него за уши не оттащишь, так вкусно
Самые преданные породы собак: топ-3
Новые камеры на дорогах: не попадайтесь на хитрые уловки системы
Новые камеры на дорогах: не попадайтесь на хитрые уловки системы
Последние материалы
В США раскрыли три возможные причины уничтожения первого F-16 ВСУ
На какие курорты ездили древние римляне, где и как отдыхали?
В России продлили меры поддержки продовольственного рынка
Бывший футболист "Локомотива" призвал ВСУ убивать мирных жителей в Курской области. Там живут его родственники
Эффективные способы борьбы с тлей и листоедом без химикатов
Новый бизнес-седан Geely Preface доступен для покупки
Чем полезны для здоровья помидоры разных цветов
Как избежать конфликта с ГАИ: разъяснение статьи 19.3 КоАП РФ
Турагента Дарью Китаеву осудили за мошенничество
Хоккеист Овечкин по поводу задержания Дурова в Париже: не знаком, но осуждаю
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.