"Будет уникальным": ЦБ предупредил об угрозе мирового финансового кризиса в 2025 году. Последствия будут серьёзными для всех

Банк России ожидает глобального финансового кризиса в 2025 году

В середине 2025 года в мире может разразиться новый финансовый кризис, сопоставимый по масштабам с кризисом 2008 года, заявил Банк России в проекте "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики". Об этом пишет "Взгляд".

"Произошедшее в 2022–2023 годах повышение ставок денежно-кредитной политики развитыми странами является одним из самых быстрых в истории, и оно произошло после почти 15-летнего периода околонулевых ставок центральных банков этих стран", — говорится в документе.

По прогнозу Центробанка, высокий уровень учётных ставок и накопившиеся дисбалансы на финансовых рынках развитых стран выльются в глобальный финансовый кризис. По мнению регулятора, вероятность такого сценария составляет 16-20%.

Следующий глобальный кризис будет структурно-финансовым, считает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Он отметил, что в мире накапливаются такие проблемы, как смена технологических укладов, нарастающие риски устойчивого развития, геополитических риски и увеличение неравенства. Свободные приток капиталов мог бы их решить, но высокая процентная ставка, протекционизм и геополитика создают помехи для этого. Кроме того, не решены многочисленные проблемы кризиса 2008 года, такие как нарастание "плохих активов", попытки спрятать их через секьюритизацию, чрезмерное распространение производных инструментов, превращение финансовых рынков в казино, перечислил Гришунин.

По мнению финансового советника и эксперта по финансовому планированию жизни Олега Орлова, для всего мира и России новый кризис грозит серьёзными последствиями.

"Мы можем ожидать сокращения объемов торговли, падения цен на сырьевые товары и ухудшения условий для бизнеса. Для простых граждан — это рост безработицы, снижение доходов и повышение цен на товары и услуги, гиперинфляция. В целом кризис может потребовать от России значительных ресурсов для нейтрализации его последствий", — отмечает он.

Кризис вызовет падение мировых цен на сырьё, что вызовет резкое уменьшение доходов России от экспорта нефти и газа и увеличит дефицит бюджета. Решать эту проблему придётся через наращивание объёмов внутренних заимствований либо сокращение статей расходов казны, включая социальные и инфраструктурные проекты, считает аналитик Freedom Finance Global.

Уточнения

Фина́нсовый кри́зис — резкое изменение стоимости каких-либо финансовых инструментов. В течение XIX и XX веков большинство финансовых кризисов ассоциировалось с банковскими кризисами и возникающей при этом паникой. Наиболее известным кризисом этого рода было начало Великой депрессии (см. также мировой Финансовый кризис 2007—2008). Термин также часто применяется в отношении ситуации на фондовых рынках, когда лопаются так называемые «экономические пузыри».



Мировой экономический кризис (также Великая рецессия, англ. Great Recession) — кризисное состояние мировой экономики, резко обозначившееся с 2008 года. Разные страны и регионы выходили из острой фазы кризиса в разное время, с 2009 по 2013 год, а его последствия сохраняются до сих пор. Развитие финансового кризиса началось в США. Если не по глубине, то по масштабам и последствиям этот кризис сопоставим лишь с Великой депрессией 1930-х годов. В 2009 году мировой ВВП впервые со времён Второй мировой войны показал отрицательную динамику.



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