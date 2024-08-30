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Правительство продлило пошлины на экспорт семян подсолнечника до конца августа 2026 года

В России продлили меры поддержки продовольственного рынка
0:56
Экономика

Правительство продлило ряд мер поддержки продовольственного рынка и переработки сельскохозяйственной продукции в стране. Так, до 31 августа 2026 года будут действовать экспортные пошлины на семена подсолнечника и соевые бобы, а также плавающие ставки вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло и подсолнечный шрот, сообщается на сайте кабмина РФ.

В России продлили меры поддержки продовольственного рынка
Фото: freepik.com by chandlervid85, PDM

Вместо временного запрета на вывоз семян рапса с 1 сентября 2024 года будет введена экспортная пошлина.

"Размер ставки составит 30%, но не менее 165 евро за тонну", — говорится в сообщении кабмина.

Решение о продлении мер поддержки было одобрено подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

 

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны. Понятие происходит от лат. exporto, что в буквальном смысле означает «вывозить из порта».

Подсо́лнечник (лат. Helianthus) — род растений семейства Астровые (Asteraceae).
Наиболее известные виды — подсолнечник однолетний и подсолнечник клубненосный.

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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