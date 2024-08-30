Ставки растут, наличные тают: что ждёт российскую экономику

ЦБ РФ прогнозирует возможное снижение объёма наличных денег

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Центральный банк России прогнозирует, что объем наличных денег в обращении по итогам 2024 года может как снизиться на 200 миллиардов рублей, так и увеличиться на такую же сумму.

Фото: wikimedia.org by Ghirlandajo is licensed under GNU Free Documentation License

Это потенциальное снижение, если оно произойдет, станет первым уменьшением денежной массы за календарный год с 1998 года.

Основные причины, по мнению экспертов, связаны с ужесточением монетарной политики ЦБ и ростом ключевой ставки, что стимулирует приток средств в банки и снижает спрос на наличные. Также важным фактором является рост популярности безналичных платежей, что делает использование наличных все менее привлекательным для населения. Если негативный сценарий Центробанка реализуется, это станет первым сокращением наличной денежной массы за год с 1999 года, сообщает РИА Новости.

Стоит отметить, что за первое полугодие 2024 года объем наличных в обращении уже сократился почти на 430 миллиардов рублей. Подобная динамика наблюдалась и в предыдущие годы, однако в декабре традиционно происходил значительный рост наличных в обращении, что компенсировало снижение в первой половине года.

На будущее можно ожидать продолжения тенденции к снижению наличных денег в обращении в связи с улучшением инфраструктуры безналичных расчетов и увеличением ставок по вкладам.

Уточнения

Центра́льный банк (англ. central bank) — организация, отвечающая за денежно-кредитную политику и обеспечение работы платёжной системы, а также в ряде случаев за регулирование и надзор в финансовом секторе в национальной экономике или группе стран. Центральный банк является одной из форм денежных властей.



Безналичные расчеты — платежи, осуществляемые без использования наличных денег, посредством учётных операций на счетах в кредитных учреждениях, а также через различные формы зачётов взаимных требований.



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