Китай предлагает Америке золотую жилу: инвестиции Запада под боком России

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Китай призвал США к углублению взаимовыгодного экономического партнерства
1:09
Экономика

Член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) и глава канцелярии Финансово-экономической комиссии ЦК КПК Хэ Лифэн обратился к американским компаниям с призывом использовать новые возможности для углубления взаимовыгодного сотрудничества с Китаем.

Китай призвал США к углублению взаимовыгодного экономического партнерства
Фото: flickr.com by Tomas Roggero, CC BY 2.0

Его заявление прозвучало на встрече с Рэем Далио, основателем инвестиционной компании Bridgewater Associates, что подчеркивает стремление Китая к укреплению экономических связей с США на фоне глобальных экономических вызовов, сообщает ТАСС.

В ходе встречи Хэ Лифэн представил итоги 3-го пленума ЦК КПК 20-го созыва, обсуждал текущую экономическую ситуацию в Китае и реформы на рынке капитала. Он отметил, что Китай активно продвигает модернизацию в китайском стиле и углубляет реформы, что способствует восстановлению и улучшению экономики с начала 2024 года. Китай сосредоточен на высококачественном развитии, что должно привлечь внимание международных инвесторов.

Уточнения

Финансовый рынок (от лат. financia — наличность, доход) — система экономических взаимоотношений, связанных с заимствованием, выпуском, покупкой, продажей ценных бумаг, драгоценных металлов, валют и других инструментов инвестирования.

Рефо́рма (лат. reformare — преобразовывать) — некардинальное, нефундаментальное (в отличие от революции) изменение правил в одной из сфер жизни общества, не затрагивающее функциональных основ, или преобразование, вводимое законодательным путём.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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