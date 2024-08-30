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Россия и Таджикистан укрепляют сотрудничество в фармацевтической сфере

Фармацевтический сектор Таджикистана наладит прямые поставки с российскими производителями
1:37
Экономика

Фармацевтический сектор Таджикистана заинтересован в расширении сотрудничества с российскими компаниями, сообщает ТАСС.

Фармацевтический сектор Таджикистана наладит прямые поставки с российскими производителями
Фото: commons.wikimedia.org by CardioElena, CC BY 4.0

Торговый представитель Евгений Кореньков провел встречу с главой Ассоциации фармацевтов Таджикистана Файзиддином Сайфуллозодой и руководителем компании "Сифат Фарма" Джамшедом Хамидовым. Сайфуллозода отметил, что предприятия фармацевтической отрасли Таджикистана заинтересованы в прямом сотрудничестве с российскими производителями.

Стороны обсудили снижение динамики товарооборота в фармацевтическом секторе, несмотря на рост торговли между Россией и Таджикистаном в целом. Таджикская сторона считает, что развитие контрактного производства, прямые поставки от российских производителей и участие крупных дистрибьюторов на рынке республики могут усилить двустороннее сотрудничество.

Кореньков подчеркнул, что поставки фармацевтической продукции из России в Таджикистан имеют не только экономическое значение, но и важный социальный аспект. Он заверил, что Россия готова к диалогу по реализации совместных проектов. В таджикских аптеках представлен широкий ассортимент российских лекарств, а в больницах используют российские вакцины. 

В мае делегация из Татарстана посетила Таджикистан, и в ходе визита были достигнуты договоренности о поставках фармацевтической продукции из Татарстана на таджикский рынок. Кореньков ранее сообщал о планах компании "Татхимфармпрепараты" организовать производство в Таджикистане.

Уточнения

Дистрибью́тор дистрибу́тор — фирма, осуществляющая оптовую закупку, или индивидуальный предприниматель, осуществляющий мелкооптовую или крупнооптовую закупку определённых товаров у крупных промышленных фирм-производителей с целью последующего сбыта этих товаров ретейлерам или дилерам на региональных рынках.

Вакци́на — медицинский препарат биологического происхождения, обеспечивающий организму появление приобретённого иммунитета к конкретному антигену.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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