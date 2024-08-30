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Правительство вводит доплаты медикам Курской области

Врачи Курской области, ухаживающие за раненными в ходе СВО, получат дополнительные выплаты
1:06
Экономика

Правительство РФ вводит специальную доплату для медиков Курской области, оказывающих помощь участникам специальной военной операции, сообщает ТАСС.

Врачи Курской области, ухаживающие за раненными в ходе СВО, получат дополнительные выплаты
Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

Эти выплаты предназначены для медицинских работников, которые "заботятся о раненых во время специальной военной операции". Мишустин напомнил, что по поручению президента подобные выплаты уже предусмотрены для медиков из ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Белгородской областей.

Сюда входят врачи, медсестры и другой медицинский персонал. Они получают надбавку к заработной плате в зависимости от характера выполняемой работы, обязанностей и количества отработанных часов.

Теперь такие выплаты распространяются и на Курскую область, что с августа позволит обеспечить доплаты более чем 2,5 тысячам медицинских работников, которые помогают сохранять жизни и здоровье защитников.

Мишустин также подчеркнул, что выплаты должны поступать своевременно, без задержек.

Уточнения

Медици́нский персона́л — медицинские работники, служащие в медико-санитарных учреждениях.

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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