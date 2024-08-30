Правительство вводит доплаты медикам Курской области

Правительство РФ вводит специальную доплату для медиков Курской области, оказывающих помощь участникам специальной военной операции, сообщает ТАСС.
Эти выплаты предназначены для медицинских работников, которые "заботятся о раненых во время специальной военной операции". Мишустин напомнил, что по поручению президента подобные выплаты уже предусмотрены для медиков из ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Белгородской областей.
Сюда входят врачи, медсестры и другой медицинский персонал. Они получают надбавку к заработной плате в зависимости от характера выполняемой работы, обязанностей и количества отработанных часов.
Теперь такие выплаты распространяются и на Курскую область, что с августа позволит обеспечить доплаты более чем 2,5 тысячам медицинских работников, которые помогают сохранять жизни и здоровье защитников.
Мишустин также подчеркнул, что выплаты должны поступать своевременно, без задержек.
Медици́нский персона́л — медицинские работники, служащие в медико-санитарных учреждениях.
Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:
Если машина пересекает переход, не заставляя пешехода менять траекторию, необходимости в торможении нет — но камеры это не всегда учитывают.