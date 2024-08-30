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МРОТ удвоят к 2030 году

Минимальный размер оплаты труда планируют удвоить
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Экономика

Рост экономики и развитие социальной сферы во многом зависят от кадров, поэтому правительство России планирует доработать национальный проект до 1 сентября, сообщает Вести.RU.

Минимальный размер оплаты труда планируют удвоить
Фото: freepik.com by user18526052, PDM

Среди предложений — двукратное увеличение минимального размера оплаты труда к 2030 году и разработка мероприятий для подготовки кадров в области искусственного интеллекта.

Михаил Мишустин отметил, что квалифицированные специалисты являются основой всех отраслей экономики. По его словам, без компетентных работников невозможно укрепить промышленный, технологический, финансовый и экономический суверенитет страны.

Кроме того, будет создана единая методика для учета кадровых потребностей работодателей, которую разрабатывают Минобрнауки, Минпросвещения и Минтруд.

Уточнения

Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации — законодательно установленный минимум, применяемый для регулирования оплаты труда за час, день, неделю, месяц, а также для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности и иных целей обязательного социального страхования.

Суверените́т — независимость государства во внешних делах и верховенство государственной власти.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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