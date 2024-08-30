МРОТ удвоят к 2030 году

Рост экономики и развитие социальной сферы во многом зависят от кадров, поэтому правительство России планирует доработать национальный проект до 1 сентября, сообщает Вести.RU.
Среди предложений — двукратное увеличение минимального размера оплаты труда к 2030 году и разработка мероприятий для подготовки кадров в области искусственного интеллекта.
Михаил Мишустин отметил, что квалифицированные специалисты являются основой всех отраслей экономики. По его словам, без компетентных работников невозможно укрепить промышленный, технологический, финансовый и экономический суверенитет страны.
Кроме того, будет создана единая методика для учета кадровых потребностей работодателей, которую разрабатывают Минобрнауки, Минпросвещения и Минтруд.
Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации — законодательно установленный минимум, применяемый для регулирования оплаты труда за час, день, неделю, месяц, а также для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности и иных целей обязательного социального страхования.
Суверените́т — независимость государства во внешних делах и верховенство государственной власти.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:
Если машина пересекает переход, не заставляя пешехода менять траекторию, необходимости в торможении нет — но камеры это не всегда учитывают.