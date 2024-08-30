Лавров обсудил с главой МИД Сенегала совместные проекты

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на встрече с главой МИД Сенегала Ясин Фалл обсуждались проекты в сфере геологоразведки и разработки минеральных ресурсов, сообщает РИА Новости.
"Мы обсудили основные направления двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание торгово-экономическим связям. Договорились предпринять дополнительные шаги для реализации перспективных совместных проектов в области геологоразведки, освоения запасов минерального сырья, развития энергетики, инфраструктуры, рыболовства", — отметил Лавров.
Лавров также сообщил, что достигнута договоренность с главой МИД Сенегала об ускорении создания межправительственной торгово-экономической комиссии.
Кроме того, он подчеркнул, что Россия является крупным поставщиком нефтепродуктов Сенегала.
В настоящее время ведутся переговоры о прямых поставках Сенегалу удобрений, муки и пшеницы, без посредников.
Инфраструкту́ра — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.
Гео̀логоразве́дочные рабо́ты — комплекс различных специальных геологических и других работ, производимых с целью поиска, обнаружения и подготовки к промышленному освоению месторождений полезных ископаемых.
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