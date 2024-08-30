Магазины "ВкусВилл" теперь работают круглосуточно без продавцов

В России появились первые ночные магазины без продавцов, сообщает RG.RU. Их запустила компания "ВкусВилл" в тестовом режиме.
Попасть в магазин можно по QR-коду, который генерируется на планшете у входа.
Оплата происходит на кассах самообслуживания, а алкоголь ночью недоступен из-за блокировки холодильников.
Ритейлеры считают, что такие магазины помогут сократить расходы на зарплату и увеличить выручку за счёт круглосуточной работы.
Однако, им придётся вложиться в техническое оснащение, и пока не ясно, насколько эффективной будет эта модель.
Эксперты отмечают, что магазины без продавцов становятся всё более популярны в крупных городах, особенно среди тех, кто работает до позднего вечера и нуждается в возможности купить продукты ночью.
Но, чтобы концепция была успешной, нужно тщательно проанализировать рынок и потребности покупателей.
Касса самообслуживания (англ. self checkout) — электронно-механическое устройство, позволяющее автоматизировать процесс самообслуживания при оплате товара в магазинах розничной торговли.
Ро́зничная торговля ро́зница, ретейл или ритейл (от англ. retail) — это предпринимательская деятельность по продаже товаров или оказанию услуг непосредственно конечным потребителям для их личного некоммерческого использования.
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Если машина пересекает переход, не заставляя пешехода менять траекторию, необходимости в торможении нет — но камеры это не всегда учитывают.