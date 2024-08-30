Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Анталии найден кинжал минойской цивилизации
Сенегал и Россия обсудили совместные проекты в сфере геологоразведки и разработки минеральных ресурсов
Пять лучших мест для поиска объявлений о продаже подержанных автомобилей
При выборе санатория россиян больше всего волнует соотношение цены и услуг — исследование
Не упустите возможность: эти культуры можно успеть посадить в конце августа
Как усилить эффект от тканевой маски для лица: полезные советы и рекомендации
Не просто команды: исследование доказало, что собаки понимают значение произносимых слов
Жареные кабачки с чесноком и сыром: одинаково вкусны и в горячем, и в холодном виде
Тренер Личка признался, что он категорически против алкоголя, компьютерных игр и соцсетей

Магазины "ВкусВилл" теперь работают круглосуточно без продавцов

"ВкусВилл" открыл ночные магазины без продавцов
0:59
Экономика

В России появились первые ночные магазины без продавцов, сообщает RG.RU. Их запустила компания "ВкусВилл" в тестовом режиме.

"ВкусВилл" открыл ночные магазины без продавцов
Фото: commons.wikimedia.org by Биджи, CC BY-SA 2.5

Попасть в магазин можно по QR-коду, который генерируется на планшете у входа.

Оплата происходит на кассах самообслуживания, а алкоголь ночью недоступен из-за блокировки холодильников.

Ритейлеры считают, что такие магазины помогут сократить расходы на зарплату и увеличить выручку за счёт круглосуточной работы.

Однако, им придётся вложиться в техническое оснащение, и пока не ясно, насколько эффективной будет эта модель.

Эксперты отмечают, что магазины без продавцов становятся всё более популярны в крупных городах, особенно среди тех, кто работает до позднего вечера и нуждается в возможности купить продукты ночью.

Но, чтобы концепция была успешной, нужно тщательно проанализировать рынок и потребности покупателей.

Уточнения

Касса самообслуживания (англ. self checkout) — электронно-механическое устройство, позволяющее автоматизировать процесс самообслуживания при оплате товара в магазинах розничной торговли.

Ро́зничная торговля ро́зница, ретейл или ритейл (от англ. retail) — это предпринимательская деятельность по продаже товаров или оказанию услуг непосредственно конечным потребителям для их личного некоммерческого использования.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
В ГАИ объяснили, надо ли уступать едва вступившему на зебру пешеходу

Если машина пересекает переход, не заставляя пешехода менять траекторию, необходимости в торможении нет — но камеры это не всегда учитывают.

ПДД и пешеходные переходы: что важно знать водителям
Возможности прав категории B: управление трициклами, квадрициклами и мопедами
Категория B: что еще можно водить, кроме легковушек
Готовим сочное куриное филе: весь секрет в маринаде
Аппетитный домашний кетчуп: детей от него за уши не оттащишь, так вкусно
САУ "Клевер": новая глава в российской артиллерии Дмитрий Плотников AMVET: Storm Shadow должны взорвать Сочи, Москву и штабы с трассами Олег Володин Панические настроения в ВСУ и у Зеленского вызваны обрушением фронта в Донбассе Любовь Степушова
Самые преданные породы собак: топ-3
Фаршированные перцы по-новому: запекаем их с картошечкой и шампиньонами
Башенки из кабачков и баклажанов: благодаря сыру и чесноку аромат у них просто потрясающий
Башенки из кабачков и баклажанов: благодаря сыру и чесноку аромат у них просто потрясающий
Последние материалы
Марьяна Безуглая: F-16 был сбит из ЗРК Patriot в результате дружественного огня
"ВкусВилл" открыл ночные магазины без продавцов
Олимпиада в Париже не привлекла ожидаемое количество туристов
Что означает индикатор Check Engine и почему его нельзя игнорировать
Обновление Tesla Model Y: больше мест, больше возможностей
ЕС сомневается принимать новый пакет санкций против России
Неудачи с суперфосфатом? Названы 2 типичные ошибки дачников, которые снижают его эффективность
Почему число дорогих ремонтов автомобилей в России выросло на 49%
Как похудеть на 5 кг всего за неделю
Комфортный полёт и доступный отдых: что ждёт россиян на Хайнане
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.