Магазины "ВкусВилл" теперь работают круглосуточно без продавцов

"ВкусВилл" открыл ночные магазины без продавцов

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России появились первые ночные магазины без продавцов, сообщает RG.RU. Их запустила компания "ВкусВилл" в тестовом режиме.

Фото: commons.wikimedia.org by Биджи, CC BY-SA 2.5

Попасть в магазин можно по QR-коду, который генерируется на планшете у входа.

Оплата происходит на кассах самообслуживания, а алкоголь ночью недоступен из-за блокировки холодильников.

Ритейлеры считают, что такие магазины помогут сократить расходы на зарплату и увеличить выручку за счёт круглосуточной работы.

Однако, им придётся вложиться в техническое оснащение, и пока не ясно, насколько эффективной будет эта модель.

Эксперты отмечают, что магазины без продавцов становятся всё более популярны в крупных городах, особенно среди тех, кто работает до позднего вечера и нуждается в возможности купить продукты ночью.

Но, чтобы концепция была успешной, нужно тщательно проанализировать рынок и потребности покупателей.

Уточнения

Касса самообслуживания (англ. self checkout) — электронно-механическое устройство, позволяющее автоматизировать процесс самообслуживания при оплате товара в магазинах розничной торговли.

Ро́зничная торговля ро́зница, ретейл или ритейл (от англ. retail) — это предпринимательская деятельность по продаже товаров или оказанию услуг непосредственно конечным потребителям для их личного некоммерческого использования.

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