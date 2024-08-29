Увеличение зарплат россиян спровоцирует инфляцию: мнение экономиста

Доктор экономических наук Наталья Проданова из РЭУ им. Г. В. Плеханова объяснила, что повышение зарплат в России невозможно без государственной поддержки.
Она считает, что для этого необходимо увеличение минимального размера оплаты труда и налоговые льготы для работников, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Рост зарплат зависит от факторов, таких как производительность труда, конкуренция и технологические инновации. Нехватка квалифицированных работников может вынудить работодателей повышать зарплаты, но это зачастую лишь компенсирует инфляцию, не улучшая покупательную способность.
Проданова также отметила, что рост зарплат увеличивает стоимость производства, что в свою очередь ведёт к инфляции.
"Стремиться за неоправданным ростом заработной платы, не подкреплённым соответствующим ростом производительности труда, — это прямой путь к ещё более высокому уровню инфляции."
За́работная пла́та (опла́та труда́ рабо́тника) — вознаграждение за труд или участие в работе. В зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие выплаты; денежная компенсация, которую работник получает в обмен на свою рабочую силу.
Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации — законодательно установленный минимум, применяемый для регулирования оплаты труда за час, день, неделю, месяц, а также для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности и иных целей обязательного социального страхования
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