Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ароматная курица в духовке за полчаса: простой рецепт
Какие штрафы грозят за нарушение правил парковки во дворах
Как улучшить вкус макарон
Communications Biology: разработка поможет диагностировать глиобластому на ранней стадии
Росстат назвал предпочтительные направления для отдыха россиян
Nature Mental Health: стимуляция мозга снижает импульсивность и риск
Правила поведения на АЗС: за что могут оштрафовать водителя
Что такое сыворотки и для чего они нужны в уходе за кожей?
Одежду больных ОРВИ важно стирать при температуре выше 60 градусов — врач

Увеличение зарплат россиян спровоцирует инфляцию: мнение экономиста

Экономист: рост заработной платы населения приведёт к инфляции
1:01
Экономика

Доктор экономических наук Наталья Проданова из РЭУ им. Г. В. Плеханова объяснила, что повышение зарплат в России невозможно без государственной поддержки.

Экономист: рост заработной платы населения приведёт к инфляции
Фото: freepik.com by Racool_studio, PDM

Она считает, что для этого необходимо увеличение минимального размера оплаты труда и налоговые льготы для работников, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Рост зарплат зависит от факторов, таких как производительность труда, конкуренция и технологические инновации. Нехватка квалифицированных работников может вынудить работодателей повышать зарплаты, но это зачастую лишь компенсирует инфляцию, не улучшая покупательную способность.

Проданова также отметила, что рост зарплат увеличивает стоимость производства, что в свою очередь ведёт к инфляции.

"Стремиться за неоправданным ростом заработной платы, не подкреплённым соответствующим ростом производительности труда, — это прямой путь к ещё более высокому уровню инфляции."

Уточнения

За́работная пла́та (опла́та труда́ рабо́тника) — вознаграждение за труд или участие в работе. В зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие выплаты; денежная компенсация, которую работник получает в обмен на свою рабочую силу.

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.

Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации — законодательно установленный минимум, применяемый для регулирования оплаты труда за час, день, неделю, месяц, а также для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности и иных целей обязательного социального страхования

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Власти Санкт-Петербурга объявили об отмене "Сапсанов" после запуска новой скоростной магистрали

Власти Санкт-Петербурга объявили о значительных изменениях в транспортной системе города, которые коснутся скоростных поездов "Сапсан".

"Сапсаны" прекратят курсирование после запуска новой скоростной магистрали
Как правильно ухаживать за виноградом в августе: пошаговая инструкция
Оптимальный уход за виноградом в конце августа: 5 основных процедур
3 простых ингредиента, и вкуснейший салат у вас на столе: рецепт приготовления
Топ-3 самых умных пород мурлык
САУ "Клевер": новая глава в российской артиллерии Дмитрий Плотников AMVET: Storm Shadow должны взорвать Сочи, Москву и штабы с трассами Олег Володин Панические настроения в ВСУ и у Зеленского вызваны обрушением фронта в Донбассе Любовь Степушова
Новый дрон-камикадзе Северной Кореи вызвал подозрения в США
Ошибка, из-за которой яичница получается жёсткой и пригоревшей
Оптимальное место для видеорегистратора в автомобиле: советы ГАИ
Оптимальное место для видеорегистратора в автомобиле: советы ГАИ
Последние материалы
Что такое сыворотки и для чего они нужны в уходе за кожей?
Лайфхаки от модели: "Приучите себя не есть на ночь"
Диетолог: "При покупке кисломолочных продуктов обратите внимание на хранение товара"
Одежду больных ОРВИ важно стирать при температуре выше 60 градусов — врач
Врач Морозов: операция по имплантации электродов в мозг длится примерно пять часов
Бизнес-коуч: "Деньги — слабый мотиватор для выбора места работы"
"Coca-Cola превыше всего": чему научила Гитлера западная реклама
Блогер Котляр: "Яркий пример работы личного бренда — певец Тимати"
Топ-3 популярных ошибок начинающих визажистов
Как подорожание машин увеличило сроки автокредитов в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.