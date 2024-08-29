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Заработок на золоте: как приумножить сбережения в 2024 году

Как заработать на золоте в 2024 году
1:41
Экономика

Золото традиционно считается надёжным активом, особенно в условиях экономической неопределённости. В 2024 году существуют несколько эффективных способов инвестирования и заработка на золоте, каждый из которых имеет свои особенности и риски.

Как заработать на золоте в 2024 году
Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, CC BY-SA 4.0

Покупка золота в виде слитков, монет или ювелирных изделий — классический способ инвестирования. Важно учитывать расходы на хранение и страховку. Для получения прибыли от физического золота нужно внимательно следить за изменениями цен на рынке и выбирать удобные для продажи формы.

Облигации и биржевые инвестиционные фонды (ETFs), связанные с золотом, предлагают удобный способ инвестирования. Эти фонды часто представляют собой портфели из акций горнодобывающих компаний или физическое золото. 

Инвестирование в акции компаний, занимающихся добычей золота, может быть также выгодным. Рост цен на золото часто приводит к росту прибыли этих компаний. Однако это также сопряжено с рисками, связанными с управлением и операционными издержками.

Для более опытных инвесторов доступны фьючерсы и опционы на золото. Эти финансовые инструменты позволяют спекулировать на изменениях цен, но требуют глубокого понимания рынка и могут быть связаны с высоким уровнем риска.

Существуют и более новые инструменты, такие как криптовалюты, обеспеченные золотом. Они сочетают в себе технологию блокчейн и стабильность золота, что может быть интересной альтернативой для инвесторов, ищущих инновационные подходы.

Уточнения

Зо́лото (химический символ — Au, от лат. Aurum) — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79. Простое вещество золото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.

Блокче́йн (англ. blockchain, изначально block chain — цепь из блоков) — выстроенная по определённым правилам непрерывная последовательная цепочка блоков (связный список), содержащих какую-либо информацию.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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