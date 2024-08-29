Турция разрывает связи с рублём: Ziraat закрывает счета россиян

Турецкий банк Ziraat больше не открывает счета в рублях

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Турецкий государственный банк Ziraat объявил о прекращении открытия банковских счетов в российских рублях.

Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Эта информация поступила от РИА Новости, сославшегося на один из филиалов банка в Анкаре.

Ранее крупнейший банк Турции предлагал услугу открытия счетов в рублях для клиентов с видом на жительство или документом о праве на работу либо учёбу в Турции.

Однако, по данным агентства, теперь россияне, занимающиеся бизнесом в Турции, начали сталкиваться с трудностями при попытке открыть рублевые счета. Частные банки могут предоставить такую возможность при условии депозита, но госбанки уже не оказывают эту услугу.

Уточнения

Ziraat Bank (букв. «сельскохозяйственный банк») — турецкий государственный банк, основанный в 1863 году. Банк предоставляет коммерческую кредитную поддержку компаниям и предпринимателям, потребительские кредиты, такие как ипотечные, автокредиты и другие.

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023), площадь территории — 783 562 км² (занимает 19-е место в мире по численности населения и 36-е по территории). Унитарное государство. Государственный язык — турецкий.

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