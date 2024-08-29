Логистический кризис: недостаток специалистов подрывает экономику

Кадровый кризис в логистике продолжает усиливаться

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

К 2030 году дефицит специалистов в логистике может вырасти до 1,5 миллиона человек, что на 50% больше текущего уровня. Этот прогноз основан на аналитике компании Arthur Consulting, сообщает ТАСС.

Фото: scania.com by Scania, CC BY-SA 4.0

В настоящее время в сфере логистики работает около 6 миллионов россиян, что составляет 8% от общего числа занятых. Однако нехватка кадров уже достигает 20% или 1 миллиона человек.

Ситуация усложняется ростом спроса на определённые профессии: количество вакансий для водителей категории Е с начала 2024 года увеличилось на 32%, достигнув 8 тысяч, в то время как число соответствующих резюме не превышает 2 тысяч.

Цифровизация отрасли также оказывает значительное влияние на рынок труда. В последний год спрос на IT-специалистов в логистике возрос на 188%.

Недостаток квалифицированных кадров влечёт за собой серьёзные экономические последствия. Нехватка водителей и машинистов приводит к простоям техники, а компании вынуждены увеличивать расходы на подбор и обучение персонала. Ожидается, что в 2024 году затраты на эти нужды могут вырасти на 20-30%.

Уточнения

Логи́стика — совокупность организационно-управленческих и производственно-технологических процессов по эффективному обеспечению организации движения материальных и иных ресурсов.

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