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Рынок растёт: "Газпром" рекордно увеличил поставки газа в Китай

Китай увеличил закупки газа у "Газпрома"
0:44
Экономика

В течение восьми месяцев текущего года "Газпром" увеличил объём поставок газа в Китай на 37% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Китай увеличил закупки газа у "Газпрома"
Фото: commons.wikimedia.org by Wulfson, CC BY-SA 4.0

Об этом сообщил глава компании Алексей Миллер, пишет ТАСС.

Миллер отметил, что ключевыми клиентами компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе являются, прежде всего, китайские потребители.

Он также добавил, что "Газпром" продолжает активно расширять объёмы поставок через газопровод "Сила Сибири". В этом году компания уже семь раз обновила суточные рекорды поставок газа в Китай.

"Мы последовательно наращиваем поставки газа по газопроводу "Сила Сибири" на китайский рынок".

Уточнения

Публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром») — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % (контрольный пакет) акций которой принадлежит государству.

Алексе́й Бори́сович Ми́ллер (род. 31 января 1962, Ленинград) — российский экономист и государственный деятель. Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром». Кандидат экономических наук. Герой Труда Российской Федерации (2022).

«Сила Сибири» — российский магистральный газопровод для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Совместный проект «Газпрома» и CNPC (Китай). Открытие состоялось 2 декабря 2019 года.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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