К 2030 году МРОТ вырастет в два раза: на какую сумму смогут рассчитывать россияне

В нацпроект "Кадры" включили МРОТ 35 тысяч рублей к 2030 году

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

К 2030 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составит не менее 35 тысяч рублей в месяц, что в два раза больше, чем сумма, установленная на 2023 год. Такие показатели премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству включить в национальный проект "Кадры".

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Отмечается, что по итогам стратегической сессии, посвященной новому национальному проекту "Кадры", глава правительства также поручил проработать вопросы финансового обеспечения мероприятий нацпроекта и провести приоритизацию дополнительных расходов федерального бюджета в целевом варианте финансирования нацпроекта.

Напомним, что в 2023 году МРОТ достиг 16 242 рублей. С 1 января 2024 года он проиндексирован на 18,5% с составил 19 242 рублей. Таким образом, в 2030 году МРОТ составит минимум 35 тысяч рублей.

Уточнения

Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации — законодательно установленный минимум, применяемый для регулирования оплаты труда за час, день, неделю, месяц, а также для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности и иных целей обязательного социального страхования. МРОТ также используется для определения величины налогов, сборов, штрафов и иных платежей, которые исчисляются в соответствии с законодательством Российской Федерации в зависимости от минимального размера оплаты труда.

Национальные проекты — проекты федерального уровня, выдвигаемые Президентом и Правительством Российской Федерации в разные годы.