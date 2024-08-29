Еврокомиссия может отложить принятие новых санкций против России

ЕС сомневается принимать новый пакет санкций против России

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Евросоюзе существуют сомнения относительно того, смогут ли страны союза подготовить и согласовать 15-й пакет санкций против России и Белоруссии, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0

Еврокомиссия, которая инициирует рассмотрение новых санкций, скорее всего, не станет рисковать и пытаться продвинуть очередной пакет ограничений. Однако к зиме позиция Еврокомиссии может измениться в зависимости от ситуации на Украине.

24 июня ЕС ввел санкции против 116 российских физических и юридических лиц в рамках 14-го пакета ограничений. В соответствии с этим документом Евросоюз также наложил запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения в отношении 61 компании из стран, не входящих в ЕС, включая Казахстан, Киргизию, Китай, ОАЭ и Турцию.

Сразу после этого министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что вскоре страны Евросоюза приступят к обсуждению 15-го пакета санкций против России.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

Европе́йская коми́ссия (Еврокоми́ссия, ЕК) — высший орган исполнительной власти Европейского союза, ответственный за подготовку законопроектов, выполнение решений Европарламента и Совета, контроль соблюдения договоров ЕС и других правовых актов и текущие дела союза.

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