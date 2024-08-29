OpenAI планирует заключить сделку, которая увеличит стоимость компании на $20 млрд

Стоимость OpenAI может вырасти на $20 млрд после новой сделки

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американская компания OpenAI, создатель ChatGPT с генеративным искусственным интеллектом, ведет переговоры о сделке, которая может поднять её капитализацию до $100 млрд, сообщает The New York Times.

Фото: PublicDomainPictures.net by CC0

Если сделка состоится, стоимость компании увеличится на $20 млрд. В сделку могут быть вовлечены инвестиции от Thrive Capital и Microsoft.

Последний крупный инвестиционный раунд OpenAI был в конце 2022 года, когда был представлен ChatGPT, но в последнее время объемы инвестиций снизились. Несмотря на это, OpenAI сохраняет лидерство среди разработчиков ИИ.

26 июля OpenAI анонсировала тестирование своей новой поисковой системы SearchGPT на базе ИИ, которая может предоставлять прямые ответы на запросы с ссылками на источники и отвечать на уточняющие вопросы, что улучшает взаимодействие с пользователями и упрощает поиск информации.

Уточнения

Сде́лка — действия дееспособных граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.

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