Во Владимирской области открылся первый кластер для обучения специалистов химической отрасли

265 студентов в сентябре начнут обучение в первом кластере химической отрасли во Владимирской области, созданном на базе Гусевского стекольного колледжа, сообщает ТАСС. .
В сентябре студенты начнут осваивать обновленные лаборатории и мастерские профильного колледжа.
"Мы провели переговоры с нашими ключевыми предприятиями, которые работают в стекольной отрасли. Они крайне заинтересованы в сотрудничестве с колледжем, поскольку есть дефицит подготовленных кадров. Уровень оснащенности учебного заведения таков, что здесь можно готовить специалистов уже и с высшим образованием в химической сфере, поэтому в будущем в колледже могут появиться и кафедры вузов", — сказал губернатор региона Александр Авдеев.
Среди молодежи заметно вырос интерес к рабочим профессиям. В 2024 году 65% девятиклассников поступили именно в Гусевской колледж.
"В нашем колледже все образовательные программы написаны под конкретные рабочие места вместе с работодателями. А наставники и преподаватели спецдисциплин — это сами работники предприятий", — рассказал директор колледжа Юрий Фильчаков.
Лаборатория — оборудованное помещение, приспособленное для научных опытов и исследований: химических, физических, технических, механических, физиологических, психологических и других.
О́трасль — отдельная сфера науки, знаний, производства.
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