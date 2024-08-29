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Во Владимирской области открылся первый кластер для обучения специалистов химической отрасли

Студенты Гусевского колледжа начнут обучение в новом химическом кластере в сентябре
1:16
Экономика

265 студентов в сентябре начнут обучение в первом кластере химической отрасли во Владимирской области, созданном на базе Гусевского стекольного колледжа, сообщает ТАСС. .

Студенты Гусевского колледжа начнут обучение в новом химическом кластере в сентябре
Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России, PDM

В сентябре студенты начнут осваивать обновленные лаборатории и мастерские профильного колледжа.

"Мы провели переговоры с нашими ключевыми предприятиями, которые работают в стекольной отрасли. Они крайне заинтересованы в сотрудничестве с колледжем, поскольку есть дефицит подготовленных кадров. Уровень оснащенности учебного заведения таков, что здесь можно готовить специалистов уже и с высшим образованием в химической сфере, поэтому в будущем в колледже могут появиться и кафедры вузов", — сказал губернатор региона Александр Авдеев.

Среди молодежи заметно вырос интерес к рабочим профессиям. В 2024 году 65% девятиклассников поступили именно в Гусевской колледж.

"В нашем колледже все образовательные программы написаны под конкретные рабочие места вместе с работодателями. А наставники и преподаватели спецдисциплин — это сами работники предприятий", — рассказал директор колледжа Юрий Фильчаков.

Уточнения

Лаборатория — оборудованное помещение, приспособленное для научных опытов и исследований: химических, физических, технических, механических, физиологических, психологических и других.

О́трасль — отдельная сфера науки, знаний, производства.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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