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Политика превыше бизнеса: Южная Корея разрушила торговый мост с Россией

Южная Корея сокращает торговлю с Россией
1:20
Экономика

Южная Корея, наряду с Японией и Сингапуром, присоединилась к западным антироссийским санкциям, что резко ухудшило экономические отношения с Россией.

Южная Корея сокращает торговлю с Россией
Фото: unsplash.com by chuttersnap, PDM

В 2021 году Южная Корея была основным торговым партнером России в Азии после Китая, но после начала санкций товарооборот упал на треть по сравнению с прошлым годом, составив $6,638 млрд в первой половине 2024 года.

Южная Корея прекратила импорт нефти из России и значительно сократила закупки угля, а также расширила экспортные ограничения, включив новые товары в список запрещённых к ввозу в РФ. Это произошло на фоне политического давления со стороны США и недовольства, вызванного соглашением России с КНДР.

Россия активно переориентирует свою торговлю на Восток, особенно в Китай, который стал основным торговым партнером. Товарооборот с Китаем в 2023 году вырос на 23% и ожидается его дальнейшее увеличение, пишут "Известия".

Также Россия развивает отношения с другими азиатскими странами, такими как Вьетнам и Индонезия, и расширяет сотрудничество с государствами Ближнего Востока и Северной Африки.

Уточнения

Респу́блика Коре́я — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Ю́жная Коре́я. Площадь страны составляет 100 449 км²; население, по оценке 2023 года — более 51 миллиона человек. Занимает 107-е место в мире по территории и 27-е по населению.

Товарообменные операции — отдельный класс операций на внешнем рынке (см. внешняя торговля), характерной особенностью которых является то, что в едином внешнеторговом документе (контракте) стороны берут взаимные обязательства по поставке товаров, услуг, выполнению работ.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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