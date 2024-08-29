90% отказов: эксперты рассказали, почему могут не дать кредитные каникулы

Эксперты ответили, почему 90% заявок на кредитные каникулы отклоняются

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

В первом полугодии 2024 года банки отклонили 90% заявок на кредитные каникулы, сообщают "Известия", ссылаясь на данные ЦБ.

Фото: mos.ru is licensed under public domain

Из 181 тысячи обращений удовлетворены были только 10%. Основная причина — превышение установленного законом максимального размера ссуды, отмечают в Центробанке.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова указывает на недостаточную отлаженность механизма кредитных каникул и заниженные лимиты по займам, что особенно важно в условиях растущей инфляции.

Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский добавляет, что текущие пороги не соответствуют средним размерам ссуд, что снижает процент одобрений и ограничивает доступ заёмщиков к отсрочкам.

Уточнения

Кредитные каникулы (Платёжные каникулы) — отсрочка платежей по кредиту, предоставляемая банками клиентам на некоторый период времени. Кредитные каникулы могут предоставляться как в случае возникновения у клиента форс-мажорных обстоятельств, так и в качестве дополнительной услуги.

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня).

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.

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